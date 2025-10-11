Докато институциите все още очакват окончателен отговор на въпроса дали Борислав Сарафов е законен изпълняващ функциите на главен прокурор, пострадали по знакови дела изразяват тревога, че съдебните процеси може да бъдат компрометирани.

Бащата на 12-годишната Сияна – Николай Попов, чиято дъщеря загина при пътен инцидент през пролетта, изрази опасения в социалните мрежи, че становището на върховните съдии относно статута на Сарафов може да се отрази и на разследването за смъртта на детето му, както и други подобни дела.

„Вчера в Окръжната прокуратура – Бургас постъпи искане от защитата на Никола Бургазлиев – шофьорът, който прегази и уби Христина и инвалидизира сина ѝ Мартин. В искането се настоява всички действия по разследването, възложени на Националната следствена служба с постановление на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, да бъдат обявени за нищожни“, даде пример Попов.

Бащата на Сияна: Сега вратата на ареста се отваря широко за Бургазлиев и делото е на път да отиде в кофата

По думите му подобни действия могат да създадат опасен прецедент и да поставят под съмнение редица дела с обществена значимост, включително и делото за смъртта на Сияна. Макар възлагането на разследването за смъртта на неговата дъщеря да е извършено преди изтичането на шестмесечния срок, в който Сарафов изпълняваше функциите на главен прокурор. Последвалите командировки на прокурори и последващи актове могат да бъдат атакувани от защитата, уточни бащата на Сияна.

„Отваря се вратичка, която дава възможност да бъдем лишени от справедливост“, коментира Николай Попов.

Казусът с Борислав Сарафов: Мнението на съдииите е срещу мнението на прокурорите

Юристи предупреждават, че ако не бъде внесена яснота относно легитимността на актовете, подписани от Сарафов, съществува риск от верижни оспорвания и забавяне на ключови наказателни производства.

