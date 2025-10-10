"Ние сме се вторачили в позицията на изпълняващия функцията главен прокурор. Понеже народните представители са писали проектозакона на коляно, приели са го бързо, ето го резултатът - съдиите го тълкуват по един начин, прокурорите по друг". Така конституционалистът проф. Пламен Киров тълкува в предаването "Лице в лице" казуса с мандатите на изпълняващите функциите главен прокурор и председателите на върховните съдилища.

По-рано през седмицата правосъдният министър Георги Георгиев обяви, че свиква Пленума на Висшия Съдебен Съвет следващия четвъртък. Тогава ще бъде разгледана точката за текстовете от Закона за съдебната власт, свързани с мандатите на изпълняващите функциите главен прокурор и председателите на върховните съдилища.

Според Киров след изтеклия 6-месечен срок парламентът не се е и опитал да започне процедурата да избере тази квота. "Те не се опитаха да видят дали изобщо може да изберат нов Висш съдебен съвет", допълни той.

Според него никой не е поискал да задейства процедура по избор на парламентарна квота.

"Ние сме държава на изтеклите мандати", заяви Киров.

Според него нямаме конституционна криза. "Имаме проблеми с функционирането на иституциите в съдебната власт, но те трябва да бъдат решени, защото положението е нетърпимо", по думите на професора.

"Получават ли си заплатите прокурорите в страната - получават. А кой подписва заплатите - Сарафов. Значи има изпълняващ функциите главен прокурор", каза още Пламен Киров.

"По същия начин стои въпросът с изтеклия мандат с инспектората на съдебната власт - отново не е стартирана процедура за избор. Там има едно решение на Конституционния съд, което казва - да, изтекъл е мандатът, но ние продължаваме да изпълняваме функциите, защото не можем да закрием държавата. Не може задачите, възложени от инспектората, да не се изпълняват. Най-малкото там се проверяват декларации за имущество, интереси, на всички магистрати в страната", обясни професорът по Конституционно право.

"Има решение на два конкретни състава на ВКС по искания на изпълняващия фукнциите главен прокурор за възобновяване на наказателни дела. И те казват, че в рамките на тези производства по искането - ние се съмняваме, че имаме некомпетентен орган, който е направил искането и не допускаме разглеждането на това искане. Не съм чул, че има процедура пред Наказателната колегия, защото ако има такава процедура, трябва да бъдат изслушани хора от практиката - адвокати, прокурори. Аз такава процедура, стартирала, не виждам, т.е няма как да има решение на наказателната колегия на Върховния процесуален съд", смята Киров.

Според него се случва, че мнението на съдииите е срещу мнението на прокурорите.

"Съзюът на съдиите се обръща най-официално към Сарафов с "Подай си остаквата като прокурор". Нека се разберат ако Сарафов не е никой, защо ще го приканвате да си подаде оставката. Нека се разберат", приканва професорът.

"Не следя Съдебната власт, познавам хора там. Половината са ми били студенти. Има брилианти юристи, много е лошо да има войни между съдии и прокурори. Каква е причината - парламетнтът си приема някакви закони, не доглеждат нещата. Опитват се да закрепят някакво статукво и оставят магистратите да воюват помежду си", допълни още той.

Задължение на НС е да излъчи състав на Висшия съдебен съвет, смята конституционалистът.

"До колкото разбрах по думите на министъра на правосъдието - направен е опит в НС, но не е събрано мнозинство. Очевидно е, че трябва да се излезе от тази ситуация", смята още той.

