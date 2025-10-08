Правосъдният министър Георги Георгиев свиква Пленума на Висшия Съдебен Съвет следващия четвъртък.



Тогава ще бъде разгледана точката за текстовете от Закона за съдебната власт, свързани с мандатите на изпълняващите функциите главен прокурор и председателите на върховните съдилища, поясни министър Георги Георгиев.

Съдийската колегия реши да поиска това тълкуване, а според прокурорската - спорният текст на закона е неприложим спрямо Сарафов, защото той е избран преди влизането му в сила.

Според министърът на правосъдието, двете колегии, които тълкуват закона различно, трябва да вземат общо решение.

На въпрос дали Борислав Сарафов е главен прокурор, Георгиев отговори: „Това е въпрос, който ми задавате през 2 дни по различен повод. Отговорът е същият. По всеки един от тези поводи. Няма как министърът на правосъдието или представители на изпълнителната власт да вземе отношение по споровете в независимата съдебна власт“.

