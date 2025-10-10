„За жалост се оказах прав. Двете решения на Лада Паунова и Бисер Троянов, с които се поставят под съмнения актовете на и.ф. главен прокурор на Р. България Борислав Сарафов веднага бяха използвани от защитата на Никола Бугазлиев, който прегази Марти и уби майка му Христина“.

Това коментира бащата на загиналата в катастрофа Сияна Николай Попов в профила си във Фейсбук.

„Сега вратата на ареста се отваря широко за Бургазлиев и делото е на път да отиде в кофата. Такова е и искането на защита му. Да бъдат приети за нищожни всички действия по разследването извършени от НслС. В това число експертизата, установяваща наличие на наркотици в кръвта му“, посочва Николай Попов.

„Очаквам подобно развитие и по делото за смъртта на Сияна…… Поредният убиец се готви да излезе сух. Когато политиката навлезе в съдебната зала резултатите са налице. Политическите битки в съдебната система не са в интерес на справедливостта. Нкога. Галина Захарова- председател на ВКС? Ще поемете ли отговорност“, завършва коментара си бащата на Сияна.