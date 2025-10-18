Работа и след пенсия. Германският Бундестаг обсъжда въвеждането на нов закон, който има за цел да окуражи пенсионерите да останат активни на пазара на труда и след така дългоочакваната пенсия.

Работа след пенсия, или „Активна пенсия“, е законопроект, който има за цел да освободи пенсионерите от плащане на данъци. Но, разбира се, типично по немски, нещата са малко по-сложни, отколкото изглеждат.

Първо, данъчното облекчение е за приходи до 2000 евро месечно за всички лица в пенсионна възраст, които са наети на трудов договор. Но сумата от 2000 евро не е точно 2000, защото макар и освободени от данъци, бъдещите активни пенсионери ще трябва да плащат социални и здравни осигуровки върху допълнителните си доходи. И работодателят не се измъква – той също трябва да внесе своята част. Така, след като се изчислят всички други финансови задължения, тези 2000 евро спадат на около 1793 евро.

Но, защо според правителството е нужно приемането на подобна мярка? Германия страда от огромен недостиг на квалифицирани работници и едновременно с това населението ѝ застарява. Прогнозите за следващите 15 години сочат, че около 7 милиона души ще се пенсионират. Правителството иска повече пенсионери да останат на работа, за да облекчат този проблем.

Според Германския институт за икономически изследвания, около 230 000 ще се възползват от тази възможност. Министерството на финансите е малко по-песимистично, техните изчисления сочат около 168 000. Това е една четвърт от потенциалните кандидати.

Но има и уловка. От активната пенсия са изключени лицата, работещи на свободна практика и търговците. Това е и една от най-големите критики към законопроекта, защото хората, които работят в сектори като занаятчийство и фермерство, където има най- сериозен недостиг на кадри, няма да могат да се възползват от това данъчно облекчение, а именно тези хора най-често работят на свободни начала и дълго след достигане на пенсионната възраст. Освен това, от облекчението могат да се възползват само хората, които са навършили пенсионната възраст в Германия от 67 години. Тези, които са се пенсионирали преждевременно, ще трябва да изчакат.

Според някои, активното пенсиониране не решава основните проблеми, като недостиг на квалифицирани кадри или несправедливи условия на труд за възрастните работници. Според опозицията трябва да се инвестират средства за подобряване на работните условия, обучение и гъвкави работни места за по-възрастните служители особено за тези, които идват от индустрии, които са физически натоварващи.

Законопроектът беше одобрен от Федералното правителство по-рано тази седмица. Очаква се реформата да бъде разгледана в Бундестага и да влезе в сила от 1 януари 2026 година.

