Възрастта за пенсиониране не трябва да се увеличава и Министерството на труда и социалната политика (МТСП) няма да предложи повишаване. Това каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов по време на блиц контрола в ресорната парламентарна комисия.

По думите му не трябва да се предприема промяна до 2037 г., за когато е предвидено възрастта за пенсиониране да достигне 65 г.

Министърът отговори на въпрос за изработването на Пътната карта за усъвършенстване на пенсионната система. „В България средната продължителност на живота е една от най-ниските – около 70 г. за мъжете, около 72 г. за жените“, отбеляза министърът, цитиран от БТА.

„Относно дали да бъдат повишавани вноските, в момента считаме, че на този етап те не трябва да бъдат увеличавани – нито за първи стълб, нито за втория. Считаме, че могат да се обмислят определени виждания като увеличение на размера на максимално осигурителния доход, който в момента е 4130 лв, заяви министърът. Дали ще бъде на ниво 4430 лв. за 2026 г. или малко повече, нека Министерството на финансите да предложи, когато направи разчетите, каза той. Заедно с това - или да отпадне, или да бъде увеличена максималната пенсия“, добави още Гуцанов.

По думите му COVID добавките трябва да отпаднат за бъдещите пенсионери, когато влезе в сила Пътната карта. „Завареното положение остава такова, каквото е - да не бъдат намалени“, подчерта той.

Според министъра борбата със сивата икономика е възможност за увеличение с постъпления пенсионната система и данъчна система.

