България

Желязков: Работим за по-висока добавка към пенсията на починал съпруг

Днес е Международния ден на възрастните хора

Редакторски екип

Публикувано в  08:45 ч. 01.10.2025 г.

"На този ден светът обръща внимание на възрастните хора – не като на хора в сянка, а като на носители на опит, мъдрост и активна сила в обществото. Наш дълг е да осигурим достойни доходи, качествена грижа и заслужено уважение."

Това се казва в изявление на премиера Росен Желязков по повод Международния ден на възрастните хора днес. 
"Затова, въпреки трудностите, увеличихме всички пенсии с 8,6 процента и повишихме социалната пенсия за старост. Работим за по-висока добавка към пенсията на починал съпруг – от 30% на 35%.

Николай Василев: Предложението на Ваня Григорова за втория пенсионен стълб стъпва на некоректни твърдения

Решително се борим с незаконните домове и инвестираме в модерни грижи.

Създаваме 254 нови социални и здравно-социални услуги, ремонтираме всички държавно финансирани домове за възрастни хора и до година условията ще бъдат изцяло обновени.

Днес отдаваме почит на хората, които със своя труд и мъдрост градиха България такава, каквато я познаваме.
Наш дълг е да предадем този пример на следващите поколения и да гарантираме, че мостът между младостта и опита остава здрав и непоклатим.

Kолко години взимаме пенсия: Жените - средно 27 г. и 5 месеца, мъжете - 20 г. и 1 месец

Защото именно приемствеността е силата, която движи една нация напред. Честит празник!", пише още премиерът.

Чичото на Марти, прегазен от АТВ в Слънчев бряг: Ще се възстановява дълго, сякаш имаме едно 4-годишно бебе
След поискан подкуп от екипа на Роби Уилямс: Колко често се случва инспектори да изнудват шофьори за пари?
Асен Василев: Много е трудно да си съпредседател на партия, ако нямаш пълно доверие
Пътят към върха
Как да пазим сърцето си здраво?
(Не)доверието в институциите
Голям екран за финала и в София
В село Търнава се подготвят за предстоящия финал
Хиляди ще гледат мача заедно във Велико Търново
В главната роля: Ваня Щерева
Народното творчество и спортните мечти
Христо Пъдев за успеха на националите по волейбол