Темата за безводието отново е във фокуса на обществения дебат. Според експертите проблемът е системен и изисква ясна стратегия, а приемането на закон за ВиК е ключова стъпка.

Председателят на Българската асоциация по водите Иван Иванов обясни пред bTV, че такъв закон е чакан повече от 15 години.

„Ролята на водоснабдяването и канализацията в държавата се подценява. Винаги отговорностите са разпилени между различни министерства и агенции. Сега е моментът да се покаже, че секторът заслужава централно място“, подчерта Иванов.

Той коментира и новосъздадения Борд за водите, който още на първото си заседание обяви, че са нужни няколко милиарда лева за справяне с кризата. Според него обаче средствата трябва да се разпределят с план и ясни приоритети.

„Не стана ясно как е изчислена сумата. Пари има – и от бюджета, и от европейските програми, но те трябва да се насочват там, където наистина са най-нужни, а не според политическа преценка“, коментира Иванов.

Най-големият проблем според специалиста са загубите на вода. България е сред страните с най-висок процент – около 60%. За сравнение, в други държави загубите са около 25%.

„Винаги се срамувам на международни конференции, когато трябва да кажа, че ние губим над половината вода в системата. Това трябва да е основният ни приоритет, ако искаме да претендираме за европейско качество на живот“, подчерта експертът.

Решението, според него, е в систематичния контрол и модернизация на мрежата – изграждане на водомерни зони за точно измерване на загубите, постепенна и целенасочена подмяна на старите тръби и национална програма за намаляване на загубите на вода.

„Преди да сменим тръбите масово, трябва да започнем да измерваме – колко вода влиза в системата и колко излиза. Само така можем да планираме ефективни действия“, заключи Иванов.

