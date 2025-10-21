Правителството работи 35 минути. Разговорите щели да продължат идните дни. Единствено ГЕРБ съобщи, че те и ИТН искат ротация на председателя на парламента. Но не са се разбрали.

Според социолога Боряна Димитрова и политолога Христо Панчугов – управляващите влизат в етап на вътрешно ерозиране и загуба на доверие.

„Ако думата на седмицата беше трансформация, сега вече е надграждане – но не е ясно какво точно се надгражда“, коментира Боряна Димитрова.

По думите ѝ, след „силните заявки“ на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, до момента няма нито една реализирана.

„Неговият публичен образ отслабва, а зад кулисите виждаме сложна мрежа от взаимни зависимости и неочаквани съюзи“, допълни тя.

Според Димитрова ситуацията в парламента вече е „по-непредсказуема от всякога“ – с неясни обещания, тайни договорки и възможни нови центрове на влияние.

В последните седмици лидерът на ГЕРБ направи няколко категорични публични изказвания – за смяна на областни управители, за реформи в МВР и за твърдения за „министерства на концесия“. Нито едно от тях обаче не доведе до реални промени, каза Панчугов.

„Класически пример за българска работа, зле замислена и недомислена“, обобщи политологът Христо Панчугов.

Според него, въпреки привидната сила на ГЕРБ, Борисов не успява да наложи контрол нито върху партньорите си, нито върху собствената си партия.

Димитрова и Панчугов се обединиха около мнението, че настоящото управление е изградено върху крехък баланс и „взаимни капани“.

Според тях, „Има такъв народ“ и БСП са най-уязвимите партньори – с разпадаща се подкрепа и страх от нови избори.

„Те би трябвало да бъдат лесни за управление съюзници, но очевидно зависимостите минават по други канали“, коментира Панчугов.

Политолозите виждат ключовата роля на Делян Пеевски като фактор, който движи процесите, без да участва официално във властта.

„Без неговите гласове това правителство не би съществувало – математически е невъзможно. Но въпросът е как може да се търси отговорност от човек, който не заема официална позиция. Това изкривява цялата логика на демократичния процес“, подчерта Панчугов.

Социологът Димитрова смята, че Борисов все още се колебае между ролята на сянка и на лидер.

„Вероятно му тежи, че решенията се взимат от други, а славата отива при тях. В същото време той знае, че формалното му завръщане като премиер ще отвори нов фронт на напрежение“, посочи тя.

И двамата експерти са категорични: предсрочните избори са неизбежни.

„Въпросът не е дали, а кога“, заяви Димитрова. „Може да са след президентските избори, а може и по-рано – ако ерупцията вътре в коалицията стане неконтролируема.“

