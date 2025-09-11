dalivali.bg
София
сега Облачно 27°
18 Дъжд 25°
19 Дъжд с гръмотевична буря 22°
20 Дъжд 21°
21 Краткотраен дъжд 21°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
Предавания Лице в лице

Борислав Гуцанов: Не считам, че Даниел Митов трябва да подаде оставка

ОСтавката му беше поискана от „Да, България“ след като изтекоха още записи от нощта на нападението в Русе

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  17:31 ч. 11.09.2025 г.

„Не считам, че г-н Митов трябва да подаде оставка. Нека да се изяснят всички обстоятелства и тогава да се вземат решения и мерки“.

Това каза министърът на труда и социалните грижи Борислав Гуцанов в предаването „Лице в лице“ по bTV за случая в Русе, при който полицейският началник на града влезе в болница след предполагаем тежък побой.

Припомняме, че оставката на вътрешния министър Даниел Митов беше поискана от „Да, България“ след като изтекоха още записи от нощта на нападението, за които се предполага, че уличават версията на МВР като неточна и че първи удар е дошъл именно от придружителя на полицейския началник, а не от младежите в колата.

Побоят в Русе: Изтеклият запис от улична камера беше разтълкуван различно от опозицията и МВР

А предстоящият вот на недоверие към кабинета Гуцанов определи като „най-силното оръжие на опозицията“ – но само, ако не се прекалява.

„Вот на недоверие след вот на недоверие, тука вече става една деградация на този инструмент и всяко едно вслушване в опозицията е изключително важно и полезно, защото тя има какво да каже. Но и постоянно това да се прави, не считам, че води до нещо добро“, уточни той.

Само две формации в парламента поискаха незабавни промени в закона след случаите с домовете на ужасите

Попитан за „домовете на ужасите“ – които месеци наред втрещяваха обществеността с кадрите на насилие и тормоз върху възрастните хора, вписани в тях, министър Гуцанов отговори:

„670 проверки сме направили и ако не бяхме двамата министри – на правосъдието, Георгиев, и аз – разбира се, с подкрепата на премиера, никога нямаше да могат да бъдат разкрити тези домове. От тези 670, 12 дома са закрити, 17 лиценза са отнети, 400 наши майки, бащи, дядовци и баби са преместени по един нормален ред да имат през болници и в други заведения. Всички 81 дома, които са държавни, ние сме ги предоставили на общините, и в момента извършваме ремонт за 383 милиона и това са европейски средства по ПВУ, които иначе щяха да бъдат загубени, ние сме дали тези средства на кметовете, от тях зависи сега. 331 милиона даваме за нови услуги – които са за изграждане на нови сгради, трябва да бъдат изградени до 30 юни догодина“.

Пред bTV: Говори управителят на запечатания дом за възрастни в Говедарци

И уточни, че през следващия месец ще бъдат разкрити 9 дома за възрастни.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Трагедията в Крайници: Младата майка е била убита пред очите на трите си деца

Трагедията в Крайници: Младата майка е била убита пред очите на трите си деца
Жестоко убийство: Мъж закла жена си в дупнишко село

Жестоко убийство: Мъж закла жена си в дупнишко село
Блокирани на летище „Васил Левски“: Пътници чакат над 10 часа заради повреден самолет

Блокирани на летище „Васил Левски“: Пътници чакат над 10 часа заради повреден самолет
Голям пожар горя край Карнобат

Голям пожар горя край Карнобат
Убийството на Чарли Кърк: Нови кадри показват снайперист на покрива по време на трагичната му реч

Убийството на Чарли Кърк: Нови кадри показват снайперист на покрива по време на трагичната му реч
Тази сутрин
Снимка: Бивш МВР министър за случая в Русе: Липса на официална информация и хаотични изявления
Бивш МВР министър за случая в Русе: Липса на официална информация и хаотични изявления
Снимка: Български евродепутати за дроновете в Полша: Целенасочена провокация, някои от тях „не са се заблудили“
Български евродепутати за дроновете в Полша: Целенасочена провокация, някои от тях „не са се заблудили“
Снимка: „Путин изпробва реакциите на Европа и НАТО“: Румъния вдигна изтребители като превантивна мярка
„Путин изпробва реакциите на Европа и НАТО“: Румъния вдигна изтребители като превантивна мярка
Лице в лице
Снимка: Борислав Гуцанов и Пламен Димитров – гости в "Лице в лице"
Борислав Гуцанов и Пламен Димитров – гости в "Лице в лице"
Снимка: Милен Керемедчиев за атаката на Израел в Катар
Милен Керемедчиев за атаката на Израел в Катар
Снимка: Стартът на политическия сезон
Стартът на политическия сезон
Тази събота и неделя
Снимка: Най-добра рибена чорба
Най-добра рибена чорба
Снимка: В ателието на твореца Павел Койчев
В ателието на твореца Павел Койчев
Снимка: Уроците на Камен Донев
Уроците на Камен Донев
120 минути
Снимка: В главната роля: Владимир Карамазов
В главната роля: Владимир Карамазов
Снимка: Време за отговори: Томислав Дончев
Време за отговори: Томислав Дончев
Снимка: Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс
Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс