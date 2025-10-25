Светът отново гледа към Белия дом. Емблематичната сграда на една от най-влиятелните фигури в световната политика е в ремонт.

В края на XVIII век мястото избира първият президент на страната - Джордж Вашингтон, а проектът е на ирландския архитект Джеймс Хобан.

През годините различни президенти допълват архитектурния комплекс. Тиодор Рузвелт, например, изгражда Западното крило, където са Овалният кабинет и администрацията на президента.

Франклин Рузвелт добавя Източното крило - отредено за първата дама и за социалните дейности.

Източното крило тази седмица изчезна, за да бъде построена нова бална зала, която ще събира пет пъти повече гости от досегашната.

Снимка: Ройтерс

Според плановете на президента Тръмп тя ще е в неокласически стил с позлатени коринтски колони, кристални полилеи и черно-бял кариран мраморен под.

Вашингтон ще се сдобие и със своя американска Триумфална арка. Догодина има и повод - страната ще отбележи 250-ият Ден на независимостта.

Архитектурните планове на президента Доналд Тръмп предвиждат изграждането на огромна бална зала на площ от 8000 квадратни метра.

Снимка: Ройтерс

„Ще построим зала, която буквално ще може да побере цялата церемония по полагане на клетва, ако решим. Цялото стъкло отстрани ще бъде бронирано“, каза Тръмп.

Балната зала в Белия дом ще побира до 999 души и трябва да бъде завършена до края на мандата на Доналд Тръмп. Финансирането за нея идва изцяло от частни средства.

Сред дарителите са технологичните гиганти Амазон, Мета и Гугъл, като Тръмп заяви, че и той ще допринесе с лични средства. Цената на проекта нарасна три пъти и достигна 300 милиона долара.

Първоначално американският президент заяви, че цели да обнови Източното крило, а не да го премахне. Сателитни снимки обаче показват, че тази част от историческата сграда е разрушена.

Снимка: Ройтерс

От Национален тръст за опазване на историческото наследство призоваха президентската администрация да спре разрушаването, докато плановете за балната зала преминат през законово изискваните процедури за обществено обсъждане:

„Масивността и височината на предложената нова конструкция ще затрупат Белия дом. Той е 55 000 квадратни фута. И също така трайно ще нарушат внимателно балансирания класически дизайн на президентската сграда с нейните две по-малки и по-ниски крила - източно и западно.“

Премахването на Източното крило на Белия дом доведе до критики от демократите и недоволство сред част от американците.

Само на няколко километра от Белия дом Тръмп планира да остави отпечатъка си сред забележителностите на Вашингтон, като построи триумфална арка по подобие на тази в Париж.

Снимка: Ройтерс

Мястото не е случайно избрано, символично е, тъй като се намира между Линкълн Мемориал, който е в далечината, и гробището Арлингтън, където са погребани президенти и ветерани.

Финансирането на проекта ще е отново от частни средства. Идеята за монумента предизвика разнопосочни реакции - дали е подходящ за Вашингтон, където обектите имат историческо значение.

