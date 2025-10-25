Светът отново гледа към Белия дом. Емблематичната сграда на една от най-влиятелните фигури в световната политика е в ремонт.
В края на XVIII век мястото избира първият президент на страната - Джордж Вашингтон, а проектът е на ирландския архитект Джеймс Хобан.
През годините различни президенти допълват архитектурния комплекс. Тиодор Рузвелт, например, изгражда Западното крило, където са Овалният кабинет и администрацията на президента.
Франклин Рузвелт добавя Източното крило - отредено за първата дама и за социалните дейности.
Източното крило тази седмица изчезна, за да бъде построена нова бална зала, която ще събира пет пъти повече гости от досегашната.
Според плановете на президента Тръмп тя ще е в неокласически стил с позлатени коринтски колони, кристални полилеи и черно-бял кариран мраморен под.
Вашингтон ще се сдобие и със своя американска Триумфална арка. Догодина има и повод - страната ще отбележи 250-ият Ден на независимостта.
Архитектурните планове на президента Доналд Тръмп предвиждат изграждането на огромна бална зала на площ от 8000 квадратни метра.
„Ще построим зала, която буквално ще може да побере цялата церемония по полагане на клетва, ако решим. Цялото стъкло отстрани ще бъде бронирано“, каза Тръмп.
Балната зала в Белия дом ще побира до 999 души и трябва да бъде завършена до края на мандата на Доналд Тръмп. Финансирането за нея идва изцяло от частни средства.
Сред дарителите са технологичните гиганти Амазон, Мета и Гугъл, като Тръмп заяви, че и той ще допринесе с лични средства. Цената на проекта нарасна три пъти и достигна 300 милиона долара.
Първоначално американският президент заяви, че цели да обнови Източното крило, а не да го премахне. Сателитни снимки обаче показват, че тази част от историческата сграда е разрушена.
От Национален тръст за опазване на историческото наследство призоваха президентската администрация да спре разрушаването, докато плановете за балната зала преминат през законово изискваните процедури за обществено обсъждане:
„Масивността и височината на предложената нова конструкция ще затрупат Белия дом. Той е 55 000 квадратни фута. И също така трайно ще нарушат внимателно балансирания класически дизайн на президентската сграда с нейните две по-малки и по-ниски крила - източно и западно.“
Премахването на Източното крило на Белия дом доведе до критики от демократите и недоволство сред част от американците.
Само на няколко километра от Белия дом Тръмп планира да остави отпечатъка си сред забележителностите на Вашингтон, като построи триумфална арка по подобие на тази в Париж.
Мястото не е случайно избрано, символично е, тъй като се намира между Линкълн Мемориал, който е в далечината, и гробището Арлингтън, където са погребани президенти и ветерани.
Финансирането на проекта ще е отново от частни средства. Идеята за монумента предизвика разнопосочни реакции - дали е подходящ за Вашингтон, където обектите имат историческо значение.
