В Европа новият политическия сезон започна с руски дронове над Полша и със словесни престрелки в Европарламента. А Франция - втората икономика в общността, навлезе в политически турбуленции, без кабинет и със свален кредитен рейтинг.

Светът е различен и вече далеч по-агресивен и Европа трябва да е адекватна. Това заяви в годишната си реч Урсула фон дер Лайен. Някои от най-важните акценти в речта:

- Нов план за военна помощ за Украйна

- Нови санкции срещу Русия

- Защитата на Източния фланг – абсолютен приоритет за ЕС

"Да, чувам критиките ви за търговското споразумение със Съединените щати, но това е най-доброто, което Европа можеше да постигне", заяви Урсула фон дер Лайен.

През това време в Париж и в редица големи градове кипеше. Общата стачка в сряда се провеждаше паралелно с мащабни протести, в които се включиха над 200 хиляди души с най-разнородни искания. А това, което взриви общественото мнение - решението на правителството да премахне два почивни дни от календара.

След безапелационен парламентарен вот срещу правителството, досегашният френски премиер Франсоа Байру беше длъжен да подаде оставка, само 9 месеца, след като пое управлението. Предложените от него драстични ограничения в бюджета вече бяха взривили общественото мнение.

Президентът Макрон, чиято фигура е символ на народното недоволство, имаше две възможности, еднакво рискови - да номинира незабавно нов премиер или пък да изчака да премине бурята с протестите. Той избра първата и посочи политик от най-близкия си кръг.

„Трябва да сложим край на тази двойственост – разминаването между политическата ситуация и това, което нашите съграждани оправдано очакват за ежедневието си, за икономическата и социалната ситуация и за своята сигурност. Накратко, това е задачата ни“, заяви Себастиен Льокорню, премиер на Франция.

Льокорню има качеството да лавира успешно между левица и десница, но това по никакъв начин не му гарантира диалог с крайните политически сили вляво и вдясно. А бъдещето на протестите зависи до голяма степен от тях.

„Много от хората поддържат левите ценности по икономическите въпроси. Те настояват за много по-справедливо преразпределение на богатствата, за повече социална справедливост. Има и леко популистка тенденция - настроение против богатите, което създава недоверие към политическите и към икономическите елити и е много ясно изразено“, коментира Антоан Бристиел,

директор на Социологическия институт „Жан Жорес“.

А Европа гледа към нестабилността във Франция по две причини - първо, това е втората икономика в съюза, и второ - един от лидерите на Коалицията на желаещите за подкрепа на Украйна.

