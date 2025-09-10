dalivali.bg
Цяла Франция блокирана: 200 задържани в деня на мобилизация срещу управляващите (СНИМКИ)
Макрон назначи за премиер предания си поддръжник Себастиан Льокорню, министър на въоръжените сили в четирите предходни правителства
Светът

Цяла Франция блокирана: 200 задържани в деня на мобилизация срещу управляващите (СНИМКИ)

Макрон назначи за премиер предания си поддръжник Себастиан Льокорню, министър на въоръжените сили в четирите предходни правителства

Редакторски екип

Публикувано в  14:40 ч. 10.09.2025 г.

Ден на обществена мобилизация и на ограничени блокади има днес във Франция, в момент, в който новият премиер Себастиан Льокорню встъпва в длъжност и обмисля вече кои ще са министрите в правителството му, отбелязва Франс прес.

През първата половина на деня на много места в страната имаше разнородни протестни акции, но без те да причинят големи нарушения на реда или движението. Призивът за протестите и блокадите за днес беше отправен в социалните мрежи във връзка с плановете за бюджета на Франсоа Байру, който подаде оставка вчера като премиер, след като изгуби поискания от него самия вот на доверие в парламента.

Вчера вечерта Макрон назначи за премиер предания си поддръжник Себастиан Льокорню, министър на въоръжените сили в четирите предходни правителства, включително в това на Байру.

Днес в рамките на протестното движение, наречено „Да блокираме всичко“, мащабни блокади в страната нямаше. На територията на цялата страна бяха разположени 80 000 служители от силите за сигурност, като от тях само 6000 бяха разположени в Париж. Надзорът над стратегически обекти, като например рафинерии обаче беше затегнат.

Общо в рамките на различни протестни акции и блокади в страната към обед бяха задържани 200 души, от които 132 в Париж и околния район, обяви френският вътрешен министър Брюно Рьотайо.

Имаше, както можеше да се предвиди, и някои смущения в движението на обществения транспорт, съобщиха компаниите оператори. На някои места бяха регистрирани и злонамерени актове, като например повреждане на кабели, като тези действия бяха насочени срещу железопътната мрежа в Югозападна Франция, съобщиха френските държавни железници.

В Париж, Рен и Монпелие имаше блокиране на училища.

Но като цяло протестната мобилизация остава ограничена, отбелязва Франс прес.

Движението „Да блокираме всичко“ няма лидери и напомня на движението на „Жълтите жилетки“.

"Мислехме, че ще бъдем повече“, заяви Седрик Брън, работник и синдикалист от Валенсиан, в Северна Франция, който заедно с други протестиращи участва в блокадата на кръгово кръстовище на входа на индустриална зона.

Брън допълни, че в социалните мрежи явно има повече революционери, отколкото в действителност. Той визира, че в социалните мрежи призивите за протести бяха масово споделяни и в даден момент бяха подкрепени и от синдикални организации и от леви политически сили.

Синдикатите иначе призоваха за ден на мобилизация и на 18 септември, припомня Франс прес.

