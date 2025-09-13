dalivali.bg
Подготвя се втората държавна визита на Тръмп на Острова. Защо това е прецедент?

В дните на посещението парламентът излиза в почивка

Никола Ламар

Публикувано в  13:22 ч. 13.09.2025 г.

Кралски фанфари срещу добра търговска сделка. Лондон и Вашингтон в подготовка на втората държавна визита на президента Доналд Тръмп на Острова. Защо това е прецедент? 

Лондон е в трескаво очакване на президента Тръмп и съпругата му Мелания. Той ще бъде посрещнат от крал Чарлз с пищна церемония в замъка Уиндзор.

Особено внимание привлича фактът, че това ще бъде второ държавно посещение на Тръмп – изключение в протокола на Обединеното кралство и нещо, което не се е случвало с друг избран президент в съвременната история на САЩ.

Световната карта: Глобални заявки на горещи фронтове

Традиционно американските президенти с втори мандат са канени на чай или обяд с монарха, както се случи с Барак Обама и Джордж Буш-младши.

От идването си на власт премиерът Киър Стармър изгради добър контакт с американския президент, успявайки да убеди Вашингтон да свали част от митата върху британски автомобили и космическо оборудване. Именно при тогавашната визита в Белия дом Стармър предаде на Тръмп поканата за втора държавна визита от Краля.

Очаква се, че по време на визитата Великобритания ще настоява за допълнителни отстъпки в износа на стомана. Освен търговските отношения сред темите на разговорите ще бъдат войните в Украйна и в Газа.

Тръмп смята, че Великобритания би се сражавала на страната на САЩ, но не може да каже същото за държавите от ЕС и НАТО

В дните на посещението парламентът излиза в почивка. Така Тръмп ще избегне възможността, а според някои критици – неудобството, да произнесе там реч.

Това решение бе възприето от наблюдатели като внимателен дипломатически баланс – от една страна, отдаване на чест на американския президент, а от друга – минимизиране на политическото напрежение в Уестминстър.

В Лондон се очакват и граждански протести срещу визитата.

