Изключение от протокола на Обединеното кралство и посрещане по кралски за един президент.

"Разбирам, че от британската почва стават голф игрища", каза Тръмп на посещението си във Великобритания.

На безопасно разстояние от скандалите и общественото недоволство. Със залог, сделки за подпис за 200 милиарда долара с гиганти като "Блекстоун" и "Гугъл".

"Партньорството ни ще гарантира работни места, растеж и по-ниски сметки", заяви сър Киър Стармър.

Инвестиции, с които Лондон ще развива изкуствен интелект и ядрена енергетика. Американските мита върху британската стомана обаче остават.

"Получаваме трилиони долара от мита и сме единствените, които могат да ги налагат", заяви Тръмп. Той се похвали, че Лондон ще разхлаби регулациите в технологичния сектор, за разлика от Брюксел.

