Сърбия без гориво: Рафинерията в Панчево може да спре, дизелът вече е 3,40 лв. за литър

Белград уверява, че няма място за паника, но мнозина очакват сценарии като през 90-те – празни бензиностанции и контрабандно гориво

Снимка: EPA/Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  18:09 ч. 26.10.2025 г.

Литър дизел вече струва 3,40 лв. в Сърбия, след като САЩ наложиха санкции на руските компании „Лукойл“ и „Роснефт“. Сръбският президент Александър Вучич обяви, че само благодарение на държавния резерв рафинерията в Панчево ще може да работи до 10-15 ноември.

Сръбският президент Александър Вучич обяви в Instagram, че ще проведе разговори с „руски, американски и европейски партньори“, за да се намери решение за доставките на газ и петрол. Той добави, че ако решение не бъде постигнато, Сърбия ще „вземе свои собствени решения“ в седмицата след това.

 
 
 
Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Александар Вучић (@avucic)

„Ситуацията в Сърбия е много драматична. Властите в Белград признават, че засега не разполагат с крайно решение, но уверяват гражданите, че няма място за паника. Въпреки това в Сърбия има страх от повторение на сценария от 90-те на XX век, когато бензинът се купуваше контрабандно в туби“, коментира в „120 минути“ кореспондентът на bTV в Сърбия Мирослав Нацков.

По думите му САЩ са отлагали санкциите в продължение на 10 месеца. „През това време сръбската страна се опита временно да изкупи руския дял от компанията, но Москва категорично отказа. Белград не успя да изгради връзка с петролопровода „Дружба“, който ми позволил внос на суровина от други източници“, обясни журналистът.

„Буквално ще се върнем в 1992 г., когато купувахме бензин в туби и контрабандирахме гориво през Дунав“

Според анализатори, санкциите срещу „Газпром“ целят не само икономически натиск, но и ограничаване на финансирането на проруски структури в Сърбия. Рафинерията задоволява близо 90% от нуждите от горива в западната ни съседка.

„Петролната индустрия е гръбнакът на сръбската икономика, осигурява около 7 на 100 от БВП. Ако рафинерията в Панчево спре работа, ще последва рязък скок на цените и риск над 13 хил. души да загубят работата си. Под ударите ще попадне и дистрибуторската мрежа от бензиностанции, която действа не само в Сърбия, но и в Босна и Херцеговина. Санкциите засягат енергийната сигурност на Балканите“, допълни той.   

