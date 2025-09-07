Toва са думи за родителите. И за техните синове и дъщери. Ден след националния ни празник и ден след българския финал на US Open между Иван Иванов и Александър Георгиев, се сетих за една мисъл на Атанас Буров.

Той казва: „В живота преуспяват само тези, които са добре възпитани. Тези, които знаят правилата на играта на този живот. А тези правила се свеждат към едно: бъди учтив, бъди внимателен, бъди усмихнат. В живота навъсените, мрачните мъже нямат успех, нито пък са щастливи с нещо. Те остават нещастни“.



Направило ли ви е впечатление, че наистина най-успелите хора са най-смирени и усмихнати? На тях не им е нужно да си придават излишна важност или да натякват какви са и какво са постигнали. „Добър ден, добро утро, как сте?“ – дори когато се срещнат с погледа на непознат. Тези думи издават нагласа към живота, че зад всеки успех се крият не само мечти и лични усилия, но и оценката на другите. Кой е успял – решават другите, непознатите.

Това особено силно се усеща в спорта. Най-големите спортисти и велики шампиони стават най-отдадените и работливите. Те са скромни и целеустремени, но в повечето случаи ги обединява нещо, за което рядко се замисляме. Това са мечтите и лишенията на родителите. В една от най-интересните спортни биографии – тази на Андре Агаси, има цяла глава за ролята на бащата. Той е този, който води Агаси на корта и е до него във всеки един момент от кариерата му.



Същото е и с Щефи Граф, която става негова съпруга докато и двамата са номер едно. Зад нейната кариера също е баща ѝ. Е, това води и до комични ситуации като факта, че двамата бащи eдва не се сбиват на първата им среща. Но това е в кръга на шегата.



Виждал съм този поглед в родителите на най-добрите. През годините и в очите на моя приятел Неделчо Чепаринов, баща на известния гросмайстор Иван Чепаринов, и в много други очи на родители на големи спортисти. Те са част от успеха. Всъщност, те са началото на този успех.

В своята прословута малка книжка „Съвети към младежта“, написана преди близо 150 години Марк Твен казва на младите – „Винаги се подчинявайте на родителите си. Когато са наблизо“. Този леко саркастичен съвет ни показва, че в тази възраст усещането, че „морето е до колене“ и всяка малка лудост е допустима, трябва да се комбинира и с гласа на разума, особено от най-близките ни, защото те повече от всички ни мислят доброто.



Родителите, млади приятели, са обратното на скролването и на всички крадци на нашето внимание, които се борят да задържат погледа ви още малко на екрана на устройството. А големият успех е обратното на скролването – първо идва мечтата, след това започваш да се трудиш. Бавно, постепенно и настъпателно. Като валяк. През това време не спираш да си представяш това, което искаш да постигнеш.



Толкова години аз много внимателно слушам всеки един човек, който дойде при мен в студиото. Особено спортистите. Преди няколко години разговарях с Дани Валверду, тъкмо бяха започнали да работят с Григор Димитров. Попитах го как се чувства, когато в началото на сезона отвори календара на всички турнири и пътувания, които им предстоят. И той ми отговори нещо, което е приложимо във всяка една професия.

Каза: „Не можем да си позволим да мислим по този начин. Не отваряме този календар. Нашият хоризонт е върху следващия мач. След него - следващият. Ако мислим много напред, това не само ще ни разсейва, но и ще ни натоварва излишно“.



Да си признаем, доста мъдро. Представете си, че сте в 7. клас или в 12. клас. Още от сега мислите, че ви предстоят матурите, притеснявате се. Но ако следваме логиката на шампионите, фокусът ви трябва да е основно върху следващия урок, следващото домашно. Представете си го като мач, в турнир, в който матурата е финала. Ако концентрацията и цялото ви старание е върху всяка малка стъпка, на финала ще излезете като шампиони.



Ето това е един от най-ценните уроци от големите спортисти. А и техните родители. Затова, дами и господа, скъпи млади приятели, усмихвайте се повече. И се наслаждавайте на успехите си, за които се трудите. Така правят най-добрите.

