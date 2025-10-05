Кой ще плати дълга на столичното парно? (ВИДЕО)

Предстои ли на българския данъколатец да плати вероятно най-големия фалит в държавата след КТБ? Ако беше частна фирма "Топлофикация София" щеше да е фалирала и днес просто нямаше да работи. Но Топлофикация София не може да спре да работи.

"Ако спре топлопроизводството и доставката на топлинна енергия, значи, ще трябва 1900 мегават електрически да влязат, да се разпределят по домовете, за да се използват в друг вид отопление", заяви Иван Хиновски.

Казано по-просто: За да се замести топлото в София с ток, е нужен още един АЕЦ - Козлодуй с двата си работещи реактора. Но не наличието на ток е големият проблем. Проблемът е, че той трудно може да се достави през съществуващата мрежа.

"Невъзможно е да бъде поето от системата. Ще започват да прегряват етажни инсталации и блочни инсталации, ще започват да гърмят трафопостове, пожари в трафопостове, ще остават за дълго време големи абонати без ток, големи части от жилища в София остават без електрическа енергия. Ще следват нови аварии на други места. Т.е. електрическата мрежа в София не е изчислена, не е проектирана за такава голяма електрическа мощност", казва още Хиновски.

Започналият мащабен ремонт точно в началото на отоплителния сезон, който ще остави без парно и топла вода само един софийски квартал като "Дружба", дава идея за потенциалните последици от по-голям срив. В магазините за техника вече отчитат повишено търсене на бойлери и конвектори.

"За бойлери и електрически нагреватели определено има тенденция за повишаване в търсенето", казва магазинер.

"Това е притеснение на всички мои съседи, че ел. мрежата няма да издържи. Самият квартал откакто е създаден и построен е на "Топлофикация". Никой не е предвиждал да се задейства толкова ел. уреди едновременно. Покрай Коледа и Нова година стават аварии поради натоварване на ел. мрежата, а сега не ми се мисли. Когато всеки ще е принуден да пусне бойлер или отопление някакво", казва Силвия Кирова, жител на ж.к "Дружба".

Започналият ремонт в "Дружба" точно в началото на отоплителния сезон засяга по-малко от 10% от абонатите в София. Потенциалният проблем е несравнимо по-голям, ако засегне целия град.

България не може да си позволи енергиен апокалипсис в София при фалит на Топлофикация. Милиардите дългове изглежда е неизбежно да бъдат платени.

"А кой ще плати сметката - Българските данъкоплатци, защото тези пари няма да дойдат от никъде отвън, освен от българите. Просто е ясно. И "Топлофикация" в момента е стигнала изключително тежко технологично и икономическо състояние. Толкова тежко, че аз не виждам полезен ход, не виждам връщане назад. "Топлофикация" София за мен е ново бъдещето в КТБ във България. Същият воденичен камък, същите последствия ще има за държавата", коментира Хиновски.

Но колкото повече време минава, толкова повече става дълга за плащане.

Къде изчезват милиардите на "Топлофикация", въпреки високите сметки, които плащаме за парно и топла вода? Част от тези колосални суми буквално се изпаряват.

"Това е топлинна енергия, която буквално ние виждаме шахтите и много от зрителите, може би, са виждали как шахтите пушат. Това е топлинна енергия, която не се използва, тя просто буквално се изпарява, което не е нормално", коментират от ПП.

Топлото излита или изтича заради старите тръби.

Представете си просто една тръба, която е ерозирала. Тя не е подменена, част от тези съоръжения. Експлоатационният период е между около 30-35 години. В момента повечето от тези тръби са над 45 години. Това е 10 години над експлоатационният период. Т.е. те до такава степен вече са дефектирали, че тези загуби не могат по никакъв начин да се преодолеят, освен с инвестиции, толкова много сериозни инвестиции в мрежата.

Ако дълговете бъдат просто платени от данъкоплатците под някаква форма, това няма да реши проблема, защото нови стотици милиони ще продължават да се изпаряват.

Реално са необходими около 1,5 млрд. лева, за да се смени изцяло остарялата инфраструктура, подземната говоря, не надземната, която са турбини, когенерационни мощности и т.н.

Над 6 млрд. за топлото в София: 2,6 млрд. дълг, 1,5 млрд. за ремонти, 2 млрд. за когенерация

Към 2,6-те милиарда дълг, трябва да добавим още милиард и половина инвестиции. В противен случай загубите ще продължат да се трупат. Вече са нужни 4,1 милиарда лева. Но и това не е достатъчно, за да стане ефективно дружеството. Нужна е модерна система чрез която то да използва парата, за да произвежда ток. И да го продава. Всяка подобно дружество по света и у нас печели повече от производство на ток отколкото от продажбата на топлинна енергия за абонатите си. Такъв пример са успешно работещите топлофикации в Пловдив и Варна. В София ток се произвежда, но когенерациите са стари и неефективни.

Производство на електрическа енергия, като съотношението е пет към 1 в полза на топлината енергия.

Това трябва да е едно към едно, защото тогава ако има когенерация, това за което БСП винаги се е борил и в годините постигнахме много успехи от такава гледна точка, но просто нямаше политическа воля да се случи миналия мандат, то реално погледнато, ако електроенергията се повиши в производството, ще може да се продава на свободния пазар и по този начин ще се реализира печалба за "Топлофикация".

"Големите разходи са за газ при производство, което е изключително неефективно, с ниска степен, ниско КПД инсталации. В България имаме единствената система, в която имаме подгряване, изгряване на газа за подгряване на вода, която транспортираме за отопление. Навсякъде се правят когенерации или пред модули газови пред модули. Т.е. преди този котел, в момента, когато изгряваш газ, слагаш една газова турбина, като произвежда, утилизира газа, така че се използва електроенергия, която е много скъпа и която подпомага икономиката на "Топлофикация".

