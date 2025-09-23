Ръководството на "Топлофикация София" беше изслушано извънредно от общинските съветници. Темата - защо хиляди остават без парно и топла вода на прага на отоплителния сезон. Казусът предизвика сигнал до прокуратурата и задочен политически спор.

За пореден ден, недоволство срещу Топлофикация и готвения ремонт на мрежата в квартал Дружба 2 изкара хората на улицата. Протестът в “Дружба 2” блокира бул. Проф. Цветан Лазаров.

Снимка: bTV

"И ми е мъчно за малките деца, за възрастните, за лежащо болните, които имат нужда от топлинка и топла вода, какво ще правят в студа?"

Темата предизвика напрежение и в общината. Общинските съветници над два часа питаха, защо ремонтът се прави преди старта на отоплителния сезон, колко са загубите и колко ще струва.

"В Дружба започва ремонт вместо да започне отоплителния сезон", коментира Стефан Спасов общински съветник от "Спаси София".

Ръководството, което е избрано от икономическото мнозинство не даде нито един отговор за това, че ремонтът е наложителен.

"На 29 септември ние ще изпратим график, в който ще покажем кога ще бъдат спиранията. Ремонтът трябва да се извърши сега, няма друго опция", каза Петър Петров изпълнителен директор на "Топлофикация София".

"Ако се отложи, то тези спирания ще ги има пак, само че аварийно, което на практика там няма разлика за абонатите. Така все пак е плануван и се знае тези няколко блока няма да имат вода", коментира Кремен Георгиев, председател на асоциацията на топлофикационните дружества в България.

Петров обясни, че парното в квартала ще бъде спирано за срок до 15 дни във всяка от отделните зони на квартала. Всяка от тях обхваща по около 10 блока.

Стигна се и до сигнал в прокуратурата и задочен спор между лидера на ДПС- Ново начало и кмета на София.

"Кризата с парното в кв. "Дружба 2" е поредният провал на кмета Терзиев, на ПП-ДБ и техните партньори от "Спаси София". Прокуратурата да разследва дали дружеството не се води умишлено към фалит, както и заявеното намерение на кмета на София Васил Терзиев да предложи услугата за концесиониране", заяви Делян Пеевски.

"Господин Пеевски явно е решил, че държавата е еднолично търговски дружество. Той може да прави каквото си иска, да раздава задачки, да решава проблеми - Месия - ще ни спасява. Той е последния човек, от който ще получавам задачки", коментира Васил Терзиев.

Според комисията по дискриминация, жителите на "Дружба 2" ще бъдат поставени под неблагоприятни условия, което е нарушение на антидискриминационното законодателство.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK