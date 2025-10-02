"Продължаваме с протестите. Жилищата в "Дружба 2" не са предвидени за други отоплителни средства освен парно. Няма изводи за усилени контакти, за да се монтират бойлери. Електропреносната мрежа ще гръмне и всички оставаме освен без парно и без топла вода, оставаме и на тъмно, без ток", твърди жител на квартала пред bTV.

Днес започва големият ремонт на Топлофикация в столичния квартал "Дружба 2". Въпреки че парното и топлата вода ще бъдат спирани поетапно, хората продължават с протестите.

"За този ремонт са знаели от юли месец. Знаели са от толкова време. Излезе график, в който никой от нас не вярва. Няма да имаме топла вода от днес до 6-ти. По 14 дни средно няма да имаме вода. Не са пожалени нито детски училища, нито детски градини. Една детска градина няма да има 17 дни топла вода.", казва жител.

Снимка: bTV

"Искаме оставка на целия управителен съвет на "Топлофикация", заедно с изпълнителния директор Петър Петров, който от 24 юли знае за това нещо и мълчат всички цяло лято."

bTV се свърза с "Топлофикация" и оттам уточниха, че "ремонтът е неотложен и неколкократно дружеството заяви, че извършването в този момент е абсолютно необходимо за гарантирането на надежден отоплителен сезон. Това е единственото възможно решение, тъй като в противен случай съществува сериозен риск от постоянни аварии през зимния период при които спирането на топлоподаването може да отнеме много повече време".

От "Топлофикация" съобщават, че графиците могат да бъдат актуализирани поради предсрочно приключване на определен участък, така и при възникване на непредвидени ситуации. Приоритетно ще се работи около детски градини и училища.

