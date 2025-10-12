В предаването „120 минути“ на 28 септември Марин Николов представи спътникови снимки и кадастрални карти на курортно селище „Елените“, което беше наводнено от проливни дъждове.

След бедствието, което взе четири жертви, основният въпрос е кой е разрешил строителството върху река в селището и в нарушение на закона ли е това.

В течение на седмица държавата призна проблема, но се оказа, че още през 2009 г. Басейновата дирекция е видяла проблемно строителство върху реката, но нито Община Несебър, нито строителният контрол, нито областната управа, нито прокуратурата са предприели някакви действия.

Ръководството на ваканционно селище „Елените“ излезе с позиция, че при строителството коритото не е прекъсвано, а само покрито.

„В основата на комплекса съществува масивен отводнителен колектор с ширина около 20 метра, височина 2 метра и дължина над 700 метра, който повече от 30 години функционира безпроблемно и успешно отвежда дъждовните води от планината към морето. Въпреки това, при такава безпрецедентна водна маса, дори най-здравите инженерни решения са безсилни пред природата“, гласи позиция на ваканционното селище.

Законно и надеждно ли е покриването на реката в „Елените“?

Ходът на реката под селището засега остава невидим за нас. Оттичане на вода в подземен канал на пътя на реката успяваме да видим само през шахта на площадката на построения отгоре аквапарк.

Единственият компетентен орган, който може да каже дали тази корекция на речното корито е била адекватна и дали няма фатални стеснявания и прекъсвания на канала някъде под курортното селище, е Басейновата дирекция на Черноморския район.

„Някой го е направил, като е счел, че с тези параметри, в този вид и в тази конструкция би свършило работа. В нормалния процес би трябвало този проект да дойде при нас, за да преценим дали проектът е сметнат правилно, дали водосборът и всички други параметри са взети под внимание, дали максималният валеж е взет под внимание“, казва Явор Димитров, директор на Басейнова дирекция за Черноморския регион.

Никой от „Елените“ обаче през годините не е потърсил Басейновата дирекция за корекция на речното легло казва ни нейният директор.

На историческите снимки в Google Earth вече показахме, как имотите върху река Дращела се появяват през 2010 г. По това време законът все още не е задължавал инвеститорите да искат становище от Басейновата дирекция преди строеж, казва шефът им. Служителите на дирекцията обаче са били длъжни да отговарят на сигнали на граждани за строителство върху река, което и преди, и сега е нарушение по Закона за водите. И тъкмо такъв сигнал е имало.

Сигнал за строителство върху реката има още през 2009 г.

„През 2009 г. е установено в резултат на сигнал, че покриването на реката е извършено не по надлежния законов ред и затова сме сигнализирали Община Несебър, РДНСК, Районната прокуратура и Областната управа. По нашия сигнал се образува преписка в прокуратурата и имаме резолюция за прекратяване на преписката“, разказва директор на Басейнова дирекция за Черноморския регион.

Питаме Районната прокуратура-Несебър какво е установила при проверката си от 2009 г. и защо не е видяла проблем в покриването на реката. Следва отговор от пресцентъра на Главната прокуратура, че няма да ни информират, защото „прокурорът, който е образувал проверката, е починал“.

Налични са отговори и от Община Несебър, и от РДНСК, че строежите се изпълняват съобразно, надлежно издадени, разрешителни за строежа.

Така информацията на Басейнова дирекция за строителство върху реката през 2009 г. остава без последствия. Защо – Явор Димитров няма отговор.

Установено, но без следващи действия – и така до фаталните наводнения, отнели 4 живота. Питаме и Община Несебър – приемали ли са становища на Басейновата дирекция за „Елените“ и как са реагирали? Търсили ли са ги за съгласуване на строежи там? Вместо да отговори на питането ни, кметът на Несебър Николай Димитров разпространява видеоизявление, на което заедно с главния архитект на общината Валентин Димов обяснява как са приети плановете за застрояване на „Елените“.

При възложените от министъра на регионалното развитие Иван Иванов проверки по документи в общината се оказва, че точно за двата най-големи имота, построени върху река Козлука в „Елените“, липсва документация - хотел „Негреско“ и аквапарк „Атлантида“. Граждански активисти от Несебър се съмняват, че липсата на точно тази документация е случайна.

Ден по-късно, за да докаже, че ваканционното селище „Елените“ е строило с одобрения на държавата, адвокат на свързания с него бизнесмен Ветко Арабаджиев изпрати до bTV снимки на строителни книжа за комплекс „Негреско“ – имота, чиито документи държавата не открива.

В това становище с подпис на действащия главен архитект на Несебър четем: „считам за законосъобразно допускане изработване на проект за подробен устройствен план за регулация“. Становището е по искане на инвеститора от 2007 г. за построяването на няколко имота, между които и компелкс „Негреско“.

Според собственичката на наводнени апартаменти в Елените Грета Ганева обаче на кадастралната карта и преди и след 2010 г. пише, че теренът на хотела е река, т.е. публична държавна собственост. Как общинарите в Несебър не са прочели това, което се вижда от всеки при натискането на няколко клавиша? Според адвокат Ганева разрешеното строителство тук е правен абсурд. Абсурдно според нея е и отбелязаното в кадастъра прекъсване на реката само на мястото на хотела. Защото няма как една река да прекъсне за малко, и после да продължи.

Грета Ганева е инициатор в новото сдружение на собствениците на вилно селище „Елените“, което подготвя мерки и предложения към държавата как да се справи със застрояването на реките Козлука и Дращела. Ден след като тя говори пред bTV, държавата обяви, че ще събори комплекс „Негреско“.

Ще намери ли прокуратурата престъпления в покриването на реката и ще потърси ли отговорни за това? Предстои да видим.

