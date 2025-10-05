dalivali.bg
Коментар на водещия: Българската зрялост

Здравей, 45 годишен човеко!

Светослав Иванов Светослав Иванов

Публикувано в  16:47 ч. 05.10.2025 г.

Това е средната възраст на българина според последните данни на националната статистика, представени през седмицата. Поостарял си, на предишното преброяване беше на 42, но времето си тече.

На години го докарваш на германеца, а италианецът е малко по-възрастен от теб - почти е ударил 50-така, но изглежда малко по-свеж, защото вероятно се усмихва и си почива повече.

Как си, наборе? Свърши ли прехода? Наядоха ли се децата на бащите си от онова време? Пак ли си мечтаеш за държавна работа - да ти е спокойно, че си капе. То напоследък не капе, то направо си тече.

С над 700 000 души е намаляло населението за 10 години

Но не ти говоря, че докато в една част на страната ни заливат наводнения, а в други няма вода за пиене. Говоря ти, че се получи така, че в много региони държавната служба е по-доходоносна от частния бизнес, който напоследък не може да смогне на повишенията на заплатите, особено в някои сфери. В министерства, агенции, дирекции - роднини са колеги с милиционери, а братовчеди букват билети за поредната екскурзийка. В други държави сфери пък, парите не са пипани. Явно нямат електорална тежест.

От години повтаряме, че нямало медицински сестри. Няма, няма ама и заплатите им ниски. Младите лекари също мислят за чужбина - да бяхте избрали друга професия, момчета и момичета. Малко сте, а и както заяви един визионерски депутатски ум - ако имате много претенции, ще внасяме от държави като Филипините.

Като казвам Филипините, гледа ли волейбола, старче?
Всички се радвахме, нашите момчета станаха втори в света, но пак сами си плащаха цената - никой не им внася осигуровки, а за достойно заплащане мислят ако евентуално излязат в чужбина. Иначе сме и българи, и юнаци.

Властта няма да пипа пенсионната възраст, но може да вдигне размера на МОД

Ти си градски човек, братко.

Данните показват, че вече над 74% от населението живее в градовете. Те ще стават все по-големи, докато ние ще ставаме все по-малко. Българският парадокс гласи - колкото по-малко население в държавата, толкова повече хора в София, Пловдив, Варна и Бургас. Така София ти е Рим, като цени в заведенията и Берлин, като цени на имотите. Това е резултат и именно от тази картина. Май е време да пуснеш гарсониерата в "Надежда" и да купиш нещо в Торино.

Ще работиш повече, братле.
Защото пенсионерите ще са повече. Вашите още се държат, но и те ще трябва да се пенсионират, да са ти живи и здрави. Дай Боже и ти да се пенсионираш. В момента у нас, всеки четвърти е пенсионер. На трима работещи - един пенсионер. В този смисъл, май, рано или късно ще трябва да пипнат данъците нагоре. Въпреки, че масово частния бизнес моли пенсионерите да продължават да работят и след пенсиониране, че няма хора.

МВФ вече открито говори за прекалено големи разходи за заплати, особено след последните увеличения в МВР и отбраната. Там парите скочиха с по 30-40%. "Не ги вдигайте повече, поне следващата година!", гласи почти умолително препоръката на експертите, вероятно тайно визирайки и евентуални избори, през които някой все ще се изкуши да обещае още повече пари.

Това е положението, приятелю. Данните показват, че икономическият натиск върху активното население ще продължи да се увеличава, социалната и здравната системи ще се нуждаят от все повече пари. Работи и си плащай, че те ще дойдат от теб. Но не се оплаквай - и този, който ги разпределя, ти си го избираш.

Значи, приятелю, на 45 вече не си млад. А и България не е млада. Но съдбата и на двете зависи от едно и също - как ще подредим живота си и дали ще се погрижим за бъдещето.

Това е българската зрялост.

