Към 31 декември 2024 г. населението на България е 6 437 360 души - мъжете са 3 095 140 или 48.1% от населението, а жените - 3 342 220 или 51.9% от българите.

През 2024 година всички области в страната имат отрицателен естествен прираст, показват данни на НСИ за население и демографски процеси в страната. Към 31 декември 2014 г. населението на България е 7 202 198 души, което означава, че населението е намаляло със 764 838 души.

През изминалата година живородените деца в страната са 53 428. Децата до 15 години са 901 843, или 14.0% от общия брой на населението.

Населението в трудоспособна възраст е над 3,7 млн. души или 58.5% от населението на страната, като мъжете са повече от жените.

Броят на умрелите лица през 2024 година е 100 736.

С население над 100 хиляди души са шест града в страната, в които живеят 35.5% от населението на страната. В градовете живеят 4 744 111 души, или 73.7% от населението, а в селата - 1 693 249 души - 26.3% от населението на страната.

Най-малка по население е област Видин с 70 542 души, а най-голяма е област София (столица) - с 1 295 931 души.

199 населени места в България нямат жители, най-малката община е Трекляно с 522 души.

Последното преброяване на населението на България се проведе през 2021 г.. Тогава то показа, че българското население се е стопило до 6 519 789 души.

