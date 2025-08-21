dalivali.bg
6,6% от заетите лица в ЕС работят 49 часа седмично. Българите са най-неудовлетворени от финансовото състояние

В Гърция, Кипър и Франция процентът на хората работещи повече часове е най-висок, а в България и Румъния – най-нисък

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:11 ч. 21.08.2025 г.

През 2024 г. 6,6% от заетите лица на възраст между 20 и 64 години в ЕС са работили повече часове. Те са прекарали 49 часа или повече седмично на основната си работа.

Този дял на работниците с повече часове е намалял с течение на времето, от 9,8% през 2014 г. до 8,4% през 2019 г., показва статистиката на Евростат.

Сред страните от ЕС Гърция е имала най-висок дял на работниците, работещи повече от 40 часа седмично - 12,4%, следвана от Кипър  - 10,0%, и Франция - 9,9%.

На прага на новата учебна година: В колко училища има още ремонти и кога ще са ваканциите?

За разлика от това, най-ниските нива са регистрирани в България -0,4%, Латвия - 1,0%, и Литва - 1,4%.

От всички професионални групи, както са определени от Международната стандартна класификация на професиите (ISCO), повече работни часове са най-често срещани сред квалифицираните работници в селското, горското и рибното стопанство - 26,2% от всички заети лица в тази професионална група, и мениджърите - 21,1%.

Снимка: Евростат

Според данните на Евростат за 2022 година българите са най-неудовлетворени от финансовата ситуация. Оценяването е направено по скалата от 0 до 10.

Най-високо е финансовото удовлетворение в Нидерландия и Финландия – 7,6, а най-ниско в България – 4,6.

Снимка: Евростат

