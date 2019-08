Кинофестивалът във Венеция ще бъде открит довечера с филма "Истината" на японския режисьор Хирокадзу Корееда, съобщиха информационните агенции, на които се позовават БТА и БГНЕС.

Филмът с участието на Катрин Деньов, Жулиет Бинош и Итън Хоук е и в основната конкурсна програма на 76-ото издание на кинофестивала.

В конкурсната програма за наградата "Златен лъв" са 21 филма на режисьори от ранга на американците Стивън Содърбърг, Тод Филипс, Ноа Баумбак, французите Оливие Асаяс, Робер Гедигян, Роман Полански, канадеца Атом Егоян, шведа Рой Андерсон, чилиеца Пабло Лараин, колумбиеца Сиро Гера.

Режисьорките в програмата обаче са само две - саудитката Хайфа ал Мансур и австралийката Шанън Мърфи. Това отново повдигна въпроса за неравното представяне на жените в сектора.

В отговор директорът на фестивала Алберто Барбера каза, че тази година са включени "много филми за проблемите на жените в различни страни по света", макар и "не всички от тях" да са режисирани от жени.

По червения килим ще преминат Брад Пит, Хоакин Финикс, Робърт де Ниро, Пенелопе Крус, Джони Деп, Кристен Стюарт, Скарлет Йохансон, Гонг Ли.

Кинофестивалът във Венеция ще продължи до 7 септември. Председател на журито ще бъде аржентинската режисьорка Лукресия Мартел.

Джули Андрюс и Педро Алмодовар ще бъдат удостоени със "Златен лъв" за цялостен принос към света на киното.

Във Венеция отново ще дебютират "горещи" телевизионни заглавия – Паоло Сорентино ще представи два епизода от продукцията на Sky Studios, HBO and CANAL+ "The New Pope", с участието на Джъд Лоу и Джон Малкович, а Стефано Солима ще има възможност да покаже началото на "ZeroZeroZero" – продължение на изключително популярната поредица "Gomorrah the Series", продуцирани от Sky Studios, CANAL+ and Amazon.