Последен нашенски зарзават се намира на пазара и последни усилия на домакините за довършване на зимнината. Във Врачанско показаха как се прави най-добрата туршия.

В пенсионерския клуб в село Костелево редовно обменят рецепти. Традиционно се добавят зеле, карфиол, чушки, моркови и зелени домати.

Всички продукти на масата са от градината. Карфиолът само е от магазина. Шарените чушки са „за да ловят окото“. По вкуса на туршията се разбира дали домакинята е добра.

Снимка: bTV

С ръкави, запретнати до лакът, те показват как се подреждат зеленчуците в бидона — този път 20-литров, „че е по-удобен с канелката“. Причината – по-лесно се преточва.

Едно време бабите са слагали в качета и са преливали водата. „Нямаше такива сгоди“, обясняват жените.

Градината е по-полезна, по-чиста.

Като малки внуците не харесват много домашната зимнина, но като големи – лютеницата и туршията са първото нещо, за което питат, щом отидат при баба.

За тях градината е повече от хоби — тя е гаранция за чиста и истинска храна. Не слагат много тор, препарати и химия. А излиза и по-евтино.

По думите им добавките като сол, оцет и захар се добавят в последствие и никога не са в едни и същи пропорции. Крайната цена е около 22 лв.

Бабите са категорични, че туршията си остава любимо хапване и за малки, и за големи. А с нея червеното вино винаги е добра комбинация.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK