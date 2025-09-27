Сега е сезонът на кръстоцветните зеленчуци като зеле, броколи, карфиол и др. Те са богати на витамини от група B, в т.ч. - на противоязвения витамин U, а също така на важната за тялото ни сяра.

Според проф. Донка Байкова:

Полезните вещества могат да бъдат съхранени за зимата с различни фермантационни методи на консервиране - туршии и кисело зеле.

При правилна подготовка киселото зеле е по-богато на вит. C от прясното. Освен, че е добре запазена хранителната стойност, ферментиралите зеленчуци са ценен източник на пробиотици, имат ниско калорийно съдържание (около 30 kcal/100 g) и са подходящи за контрол на теглото.

При туршиите е важно солта да бъде добре балансирана, а за киселото зеле, солта нека бъде 15 g на 1 L вода. Разтворът добре да покрие зелето и да се добавят и коренчета хрян, джинджифил или резени дюля.

При съхранение на 18 -22° туршиите запазват качествата си и хранителната си стойност до 6 месеца.

