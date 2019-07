Многообразие от стилове представи Майкъл Болтън на концерта си в зала 1 на НДК. Поп, ритъм енд блус, кънтри, стандарти и дори класика имаше по време на 90-минутната му среща с публиката в София.

След като предния ден се разходи из „Витошка“, Болтън реши да предложи на своите фенове една още по-вълнуваща разходка, но във времето. Нетипично за него, на съвсем адекватно и в негов стил, звучаха парчета от последните близо 80 години.

Силното начало бе поставено със Stand By Me на Бен Кинг от 1961 г. „Не бъдете срамежливи“ - с тези думи Болтън подкани публиката да танцува още в началото. Тя обаче стана на крака едва след като той слезе от сцената и запя най-големия си хит When a Мan Loves a Woman – не със същата сила и емоционалност от първия запис през 1991 г., нито дори като живото му изпълнение преди 10 години в НДК, но все така чувствено и романтично.

„Обичам да се връщам назад във времето", обясни американската звезда преди да изпее You Don't Know Me от 1955 г. Тази песен (на Еди Арнолд – бел. а.) е от времето, когато големите композитори пишеха музика, обясни Болтън. Последваха парчета на Марвин Гей, Гордън Томпъсн и абсолютният по думите на Болтън шедьовър на Дейвид Фостър - The Prayer. Чувствената балада е позната от дуета на Майкъл Болтън и Лара Фабиан.

В София женските вокали пя Кристи Полан, една от беквокалистките на Майкъл Болтън със забележителни гласови данни. The Prayer бе единственото изпълнение на синбек. За Sweet Home Chicago, блус стандарт от 40-те години на миналия век, Болтън каза с усмивка: „Това е от младежките ми години“.

Десертът на този концерт бе кратък the best на Майкъл Болтън, освен When a Мan Loves a Woman, той изпълни Said I Loved you...But I Lied (1993), How Am I Supposed to Live Without You (1983), When I’m Back on My Feet Again и How Can We Be Lovers? (1989).

След като представи музикантите от бенда си, Болтън обяви по свой адрес: „А аз съм просто един певец от Кънектикът“. Сред българските му почитатели в НДК бяха Васил Найденов и Любо Киров, както и големият наш цигулар Веско Ешкенази.

Концертът бе част от световното турне на Болтън и с него НДК започва изпълнение на нова стратегия за продуциране на културни събития.