НАСА проучва планета, подобна на Земята, която може да съдържа вода

Според НАСА астрономите изследват екзопланета, подобна на Земята, която може да съдържа вода. Екзопланетата, наречена TRAPPIST-1e, се наблюдава от космическия телескоп „Джеймс Уеб“ - най-мощният телескоп, изстрелян някога в Космоса.

Тя е една от седемте планети с размерите на Земята, които орбитират около червеното джудже TRAPPIST-1, но представлява особен интерес, защото разстоянието ѝ от Слънцето би могло да позволи температури, които теоретично правят възможно наличието на вода на повърхността, съобщават от НАСА.

Това обаче би било възможно само ако планетата има атмосфера, което учените се опитват да установят.

Астрономите са насочили мощния инструмент NIRSpec (Near-Infrared Spectrograph) на телескопа „Джеймс Уеб“ към Слънчевата система, докато планета е преминавала пред своята звезда, пише ABC News.

С всеки транзит атмосферните компоненти на планетата ще стават все по-ясни, заявиха изследователите.

Снимка: Getty Images

Досега астрономите са уверени, че планетата не съдържа своята първична – или оригинална – атмосфера, тъй като звездата е „много активна“ с чести изригвания, според НАСА. Звездната радиация би унищожила всяка водородно-хелиева атмосфера, с която планетата може да се е формирала.

Много планети, включително Земята, са изградили по-тежка вторична атмосфера, след като са загубили първичната си атмосфера, заяви НАСА, добавяйки, че има равен шанс атмосфера да не съществува.

Ако наистина съществува атмосфера, е малко вероятно тя да се състои предимно от въглероден диоксид, въпреки че измерванията не изключват наличието на достатъчно количество въглероден диоксид, за да поддържа вода на повърхността, казват изследователите.

Снимка: Getty Images

Въпреки това не са наблюдавани преки паралели с нашата Слънчева система.

„TRAPPIST-1 е звезда, която се различава значително от нашето Слънце, поради което и планетарната система около нея също е много различна, което поставя под въпрос както нашите наблюдения, така и теоретичните ни предположения“, заяви Никол Луис, доцент по астрономия в Корнелския университет.

Всякаква течна вода на TRAPPIST-1e би била съпроводена от парников ефект, който би включвал различни газове, особено въглероден диоксид, поддържащи атмосферата стабилна и планетата топла.

