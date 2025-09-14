dalivali.bg
Космическо време
Лайфстайл Любопитно

НАСА проучва планета, подобна на Земята, която може да съдържа вода

Тя е една от седемте планети с размерите на Земята, които орбитират около червеното джудже TRAPPIST-1

Снимка: Getty Images

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  08:55 ч. 14.09.2025 г.

Според НАСА астрономите изследват екзопланета, подобна на Земята, която може да съдържа вода. Екзопланетата, наречена TRAPPIST-1e, се наблюдава от космическия телескоп „Джеймс Уеб“ - най-мощният телескоп, изстрелян някога в Космоса.

Тя е една от седемте планети с размерите на Земята, които орбитират около червеното джудже TRAPPIST-1, но представлява особен интерес, защото разстоянието ѝ от Слънцето би могло да позволи температури, които теоретично правят възможно наличието на вода на повърхността, съобщават от НАСА.

Погребани плажове на Марс сочат за съществувал някога океан

Това обаче би било възможно само ако планетата има атмосфера, което учените се опитват да установят.

Астрономите са насочили мощния инструмент NIRSpec (Near-Infrared Spectrograph) на телескопа „Джеймс Уеб“ към Слънчевата система, докато планета е преминавала пред своята звезда, пише ABC News.

С всеки транзит атмосферните компоненти на планетата ще стават все по-ясни, заявиха изследователите.

Снимка: Getty Images

Досега астрономите са уверени, че планетата не съдържа своята първична – или оригинална – атмосфера, тъй като звездата е „много активна“ с чести изригвания, според НАСА. Звездната радиация би унищожила всяка водородно-хелиева атмосфера, с която планетата може да се е формирала.

На около 20 км дълбочина: За първи път на Марс е открита вода в течна форма

Много планети, включително Земята, са изградили по-тежка вторична атмосфера, след като са загубили първичната си атмосфера, заяви НАСА, добавяйки, че има равен шанс атмосфера да не съществува.

Ако наистина съществува атмосфера, е малко вероятно тя да се състои предимно от въглероден диоксид, въпреки че измерванията не изключват наличието на достатъчно количество въглероден диоксид, за да поддържа вода на повърхността, казват изследователите.

Снимка: Getty Images

Въпреки това не са наблюдавани преки паралели с нашата Слънчева система.

„TRAPPIST-1 е звезда, която се различава значително от нашето Слънце, поради което и планетарната система около нея също е много различна, което поставя под въпрос както нашите наблюдения, така и теоретичните ни предположения“, заяви Никол Луис, доцент по астрономия в Корнелския университет.

Учени: Земята вече не е безопасна, 6 от 9-те ѝ граници са дълбоко в червената зона

Всякаква течна вода на TRAPPIST-1e би била съпроводена от парников ефект, който би включвал различни газове, особено въглероден диоксид, поддържащи атмосферата стабилна и планетата топла.

