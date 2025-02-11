Броени дни остават до концертите на Найджъл Кенеди в България.

Първият е на 13 февруари в София, а вторият – на 15 във Варна.

Как премина първата му репетиция - разказва Петя Дикова.

"Много, много, много готино е отново да съм в България", казва той.

"Чувал съм чудесни неща за оркестъра от Враца. Така че доста се вълнувам. Готов съм за подвизи, дори и за леки разрушения", споделя Найджъл.

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След 8-годиншна пауза, Найджъл Кенеди отново ще свири с български музиканти.

"На този концерт, освен премиера на това негово произведение, което е по Бетовен, всичко останало, което ще свучи, е моя музика, и аранжименти, които сме свирили, и негови любими неща", посочва Георги Андреев – гъдулар и диригент.

Цялото интервю с Найджъл Кенеди - гледайте утре в предаването "Тази сутрин".

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