Жена е в болница след верижна катастрофа край Несебър

54-годишна жена е в болница след верижна катастрофа на пътя Бургас-Варна. Инцидентът е станал в понеделник на територията на Община Несебър.
Поради несъобразена скорост товарен автомобил, управляван от 24-годишен бургазлия, застига и блъска в задната част движещия се пред него лек автомобил, управляван от 60-годишен софиянец.
Вследствие на удара колата отскача и удря друг движещ се отпред автомобил, управляван от 49-годишен бургазлия, съобщава агенция Фокус.
Вследствие на ПТП-то е пострадала 54-годишна жена. Тя е с мозъчно сътресение, контузия на раменния пояс и мишницата, без опасност за живота. Тя е настанена за лечение в болница "Сърце и мозък".
Работата по случая продължава.
