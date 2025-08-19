dalivali.bg
Жена е в болница след верижна катастрофа край Несебър

В инцидента участват товарен автомобил и две коли

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:15 ч. 19.08.2025 г.

54-годишна жена е в болница след верижна катастрофа на пътя Бургас-Варна. Инцидентът е станал в понеделник на територията на Община Несебър.

Поради несъобразена скорост товарен автомобил, управляван от 24-годишен бургазлия, застига и блъска в задната част движещия се пред него лек автомобил, управляван от 60-годишен софиянец. 

Разлив на гориво заради катастрофа блокира АМ

Вследствие на удара колата отскача и удря друг движещ се отпред автомобил, управляван от 49-годишен бургазлия, съобщава агенция Фокус. 

Вследствие на ПТП-то е пострадала 54-годишна жена. Тя е с мозъчно сътресение, контузия на раменния пояс и мишницата, без опасност за живота. Тя е настанена за лечение в болница "Сърце и мозък".

Работата по случая продължава.

