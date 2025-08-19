Разлив на гориво заради катастрофа блокира АМ "Тракия"

Катастрофа и разлив на гориво ограничава движението при км 58 на автомагистрала "Тракия".

Движението е ограничено двупосочно в изпреварващите ленти. Катастрофата е станала в средната разделителна ивица, има и разлив на гориво.

Трафикът се осъществява в активните и аварийните ленти на магистралата и се регулира от "Пътна полиция", информира АПИ.

През почивните дни пътните полицаи са засекли шофьор да „лети“ по АМ „Тракия“ с 218 км/ч. при ограничение от 140 км/ч. Засечен е и друг водач, управлявал колата си с 206 км/ч.

На магистралата са установени трима водачи да управляват в аварийната лента. Двама шофьори са засечени да се движат след служебен автомобил със специален режим, като изпилвали скоростта му за „прикритие“.

Пътните полицаи са глобили и двама водачи, защото се движели продължително в скоростната лява лента при свободна дясна.