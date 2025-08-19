dalivali.bg
София
сега Облачно 24°
15 Облачно 24°
16 Облачно 23°
17 Краткотраен дъжд 22°
18 Облачно 22°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
България

Разлив на гориво заради катастрофа блокира АМ "Тракия"

Мястото на инцидента е на 58-я км

Снимка: БГНЕС

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:44 ч. 19.08.2025 г.

Катастрофа и разлив на гориво ограничава движението при км 58 на автомагистрала "Тракия".

Движението е ограничено двупосочно в изпреварващите ленти. Катастрофата е станала в средната разделителна ивица, има и разлив на гориво.

Трафикът се осъществява в активните и аварийните ленти на магистралата и се регулира от "Пътна полиция", информира АПИ. 

През почивните дни пътните полицаи са засекли шофьор да „лети“ по АМ „Тракия“ с 218 км/ч. при ограничение от 140 км/ч. Засечен е и друг водач, управлявал колата си с 206 км/ч.

 На магистралата са установени трима водачи да управляват в аварийната лента. Двама шофьори са засечени да се движат след служебен автомобил със специален режим, като изпилвали скоростта му за „прикритие“.

Пътните полицаи са глобили и двама водачи, защото се движели продължително в скоростната лява лента при свободна дясна.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Задържаха мъж, заподозрян за убийството в Първомай (СНИМКИ)

Задържаха мъж, заподозрян за убийството в Първомай (СНИМКИ)
Внезапно скъсване на въже на парашут уби 8-годишно дете в Несебър

Внезапно скъсване на въже на парашут уби 8-годишно дете в Несебър
Катастрофата на бул. „Константин Величков“: Шофьорът на автобуса е в много тежко състояние

Катастрофата на бул. „Константин Величков“: Шофьорът на автобуса е в много тежко състояние
Руски дронове поразиха складове на азербайджанската държавна петролна компания

Руски дронове поразиха складове на азербайджанската държавна петролна компания
Съпруга на полицай е убита в дома ѝ, въпрос на часове е извършителят да бъде заловен

Съпруга на полицай е убита в дома ѝ, въпрос на часове е извършителят да бъде заловен
Тази сутрин
Снимка: Плевен в предбедствено положение: Нови сондажи ще спасят ли положението?
Плевен в предбедствено положение: Нови сондажи ще спасят ли положението?
Снимка: Със залог от 12,40 лв.: Кой е най-новият тотомилионер в България?
Със залог от 12,40 лв.: Кой е най-новият тотомилионер в България?
Снимка: След срещата Тръмп – Зеленски: Загуби ли войната Путин?
След срещата Тръмп – Зеленски: Загуби ли войната Путин?
Лице в лице
Снимка: Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Снимка: Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Снимка: Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Тази събота и неделя
Снимка: Ла Мари от "Чамбао" за спокойствието и музиката
Ла Мари от "Чамбао" за спокойствието и музиката
Снимка: Летни рецепти с ергенки - на Ladyzone.bg
Летни рецепти с ергенки - на Ladyzone.bg
Снимка: Гласът на Бургас и морето
Гласът на Бургас и морето
120 минути
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Снимка: Екслкузивно: Най-популярният руски писател за XXI век - Борис Акунин
Екслкузивно: Най-популярният руски писател за XXI век - Борис Акунин