За петък – 24 октомври, НИМХ обяви жълт код за силен и бурен вятър в почти цялата страна.

Изключението са областите Перник, Кюстендил и Благоевград. Очаква се в другите райони поривите на вятъра да достигат 60-70 километра в час.

Снимка: bTV

Тази нощ над Западна България ще има валежи от дъжд. През деня престоят превалявания над цялата страна. Следобед валежите ще спрат, най-късно над Югоизточните райони.

Максимални температури в петък ще са между 18° и 24°, в София – около 19°.

Над планините ще е облачно с валежи от дъжд, над 2200 метра – от сняг. Ще е ветровито със силен и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 5°.

По Черноморието облачността ще се увеличава и след обяд ще завали дъжд, но още вечерта в северните райони ще спира. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад, който привечер ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 20° и 23°. Температурата на морската вода е 17°-19°.

