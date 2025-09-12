dalivali.bg
Земеделец откри силно корозирал снаряд в Свищовско

Районът на местопроизшествието е отцепен и се охранява от полицията

Снимка: Thinkstock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  09:24 ч. 12.09.2025 г.

Земеделец откри силно корозирал снаряд при обработване на земеделска земя в землището на свищовското село Хаджидимитрово, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

При извършен оглед е направено предположение, че се касае за танков снаряд, използван през Втората световна война.

С неустановен произход: Боен снаряд изплува на плаж

Районът на местопроизшествието е отцепен и се охранява от полицията до пристигане на сапьорна група от Националния военен университет „Васил Левски“.

През април специализиран екип от Националния военен университет „Васил Левски“ унищожи осколочно фугасен снаряд от Втората световна война, открит в село Източник, община Габрово.

