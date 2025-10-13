Затварят пътя Русе-Бяла заради свлачище. Пропадането е на сантиметри от пътното платно след пороите.

Пропадането е в участъка между Волово и Обретеник в посока Бяла-Русе.

Там трафикът е пренасочен по обход, а пътят ще остане затворен до приключване на ремонта.

От днес движението ще бъде спирано и в двете посоки само по време на ремонтните дейности, след което ще бъде пускано в посока Русе-Бяла.

Заради дерето укрепването на ската е сложно, но се очаква да приключи до десетина дни.

"Предвиждаме днес да направим временен път през гората, долу до терена, който виждате в дерето, за да можем да направим работна площадка, от която да почнем да изграждаме наново този насип, който се е свлякъл, който ще бъде конструиран от взривена скална маса, трошен камък и накрая ще бъде торкретирано с бетон", коментира инж. Стамен Савов, директор на ОПУ-Русе.

