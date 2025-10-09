Двудневно бедствено положение се въвежда от днес до 23:59 часа на 11 октомври, събота, в община Русе.

Заповедта на кмета Пенчо Милков е във връзка с регистрираните свличания на земни маси в село Николово.

Пътят Николово – Червена вода временно е затворен за движение, за да се гарантира безопасността на гражданите.

Разпоредена е незабавна евакуация на жителите на селото, намиращи се на 150 метра от двата бряга на река Сараджийска в лесопарк "Липник", където има риск от скъсване на нарушената дига, добавя общественото радио.

Жителите на Мартен и село Сандрово са предупредени за възможна евакуация в рамките на следващите 24 часа, като при необходимост ще бъдат предприети действия за тяхното извеждане.

Нивото на реките и язовирите в Русенско се следят денонощно. Река Янтра е на 2 метра от преливане при село Кривина.

Днес реката заля входа на храма „Свети 40 мъченици“ във Велико Търново.

Машина на пожарната изпомпва по около 500 литра в секунда от помпената станция на град Мартен и прехвърля водата към река Дунав. В минута се изпомпват 30 кубични метра вода, нивото на водата там е спаднало с 10 сантиметра.

Община Русе активира системата BG-Alert. Зала „Арена Русе" ще се използвана като временен пункт за приемане на нуждаещите се жители на село Николово.

"Не ме е страх. Казвам, че каквото има да става, ще стане. Аз съм фаталистка по природа. И ако ми е написано да се удавя, няма да се обеся", коментира по-рано Светла Косева, жител на Николово.

Заради евакуацията от общината осигуриха автобуси. Те обаче останаха празни. Част от хората са тръгнали с личните си автомобили при приятели и познати.

"В момента тече акция на полицията в село Николово. Над 30 полицаи в момента обикалят селото, за да уведомят всички жители и да помогнат на тези, които не могат да се евакуират. В момента вече имаме евакуиран много възрастен човек на 93 години, който е настанен в болница", коментира Златан Ванев, кмет на Николово.

"Теч през стената няма към момента. Има свличане на земни маси в посока Николово... Свличането е в големи обеми и се притесняват специалистите по отношение на натиска, защото в язовира има 1,1 млн. куб. метра вода", коментира кметът на Русе Пенчо Милков.

От общината са започнали източване на язовира.

