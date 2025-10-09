Кметът на Русе обяви 24-часова евакуация за село Николово заради дига на язовир. Ситуацията е критична, тъй като има компрометирано място на дигата, като вече се вземат превантивни мерки.

На място са кметът на Русе Пенчо Милков и екипът му, както и кметът на Николово Златан Ванев, полиция и техника. Задействана е и системата BG-Alert.

Снимка: Емил Димитров

Кметът Пенчо Милков каза, че е обявил частично бедствено положение и 24-часова евакуация на хората, които живеят в къщи на около 150 метра по поречието на река Сараджийска от двете ѝ страни. Това се прави по съвет на специалистите на място.

„По-добре да не се окажат прави и само да има неудобство за хората, но според експертите евакуацията е наложителна“, каза още Милков.

Снимка: Емил Димитров

За Мартен и Сандрово също е задействана системата BG-Alert с предупреждение за готовност за евакуация, тъй като реката минава оттам.

Засега за постоянно се спира движението към Лесопарка, обясни кметът на Николово Златан Ванев. Той също определи ситуацията като много сериозна.

Пенчо Милков каза още, че снощи е бил на оглед на място и всичко е било наред, но е се е стичала вода като река.

Общината ще осигури автобуси за хората, които нямат личен транспорт, за да ги превози от Николово до Русе. Предвижда се да бъдат настанени временно в зала „Арена Русе“.

Снимка: Емил Димитров

На дигата вече има хидроинженер, който следи ситуацията. Ще се търсят средства за ремонт едва, като падне сериозно нивото.

Кметът Пенчо Милков каза още, че редовно са правени проверки. Стената и в момента не е компрометирана от страна на язовира, а от дъждовното свличане.

