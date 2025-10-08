На кръговото на Свободна зона в Русе пожарникарите помогнаха на мъж, който се беше качил на потънал микробус. След спасяването му от водата стана ясно, че е чужденец и няма документи.

Водачът на буса е избягал и го е оставил. На място бе извикан екип на "Гранична полиция", който да изясни статуса му.

2 / 10 Пожарникари в Русе спасиха бедстващ мъж върху потопен микробус (ВИДЕО) Водачът на буса е избягал и го е оставил Снимка: Емил Димитров Снимка: Емил Димитров Снимка: Емил Димитров Снимка: Емил Димитров Снимка: Емил Димитров Снимка: Емил Димитров Снимка: Емил Димитров Снимка: Емил Димитров Снимка: btvnovinite.bg

9 снимки Снимка: Емил Димитров

Проливен дъжд се изля в Русе. За 24 часа са паднали близо 115 л/кв.м, което е двойно повече от месечната норма. Улици и автомобили останаха под вода, а на терен бяха извадени всички екипи на пожарната.

Наводнени пътни участъци има към "Дунав мост" и лечебни заведения в Русе, но няма бедстващи хора. Екипи на фирмата за чистота продължават с почистването на шахтите и отводняването заедно с пожарната.

Община Русе координира действията на всички ангажирани служби, като призовава гражданите да подават сигнали за запушени шахти и наводнени улици на тел. 112 или в дежурната част на общината.

