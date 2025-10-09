Обявиха евакуация в Русенско заради напукана язовирна стена след проливните дъждове.

Хората в село Николово, които живеят близо до язовира и река Сараджийска, бяха предупредени за опасност от преливане, но до 17 часа повечето от тях не желаеха да напуснат домовете си.

Минути след като получават предупреждение от системата BG-Alert, жители на Николово решават да видят на място каква е ситуацията с язовира.

"Тръгне ли водата, просто няма спиране. Всичко което е тук в дерето долу - всичко ще е заминало", коментира Юлиян Киселов, жител на село Николово.

Сигналът за напуканата стена на язовира в Николово е подаден тази сутрин от местен жител.

"Вчера вечерта обикаляхме цялото село, река Сараджийска беше пълноводна отвсякъде, оглеждаме язовира, нямаше такова пропадане", посочва Златан Ванев, кмет на сeло Николово.

Заради опасността кметът на Русе обяви частично бедствено положение за 24 часа. А хората от къщите в близост до язовира и реката трябва да напуснат домовете си.

"Теч през стената няма към момента. Има свличане на земни маси в посока Николово... Свличането е в големи обеми и се притесняват специалистите по отношение на натиска, защото в язовира има 1,1 млн куб метра вода", коментира кметът.

"Първо се молим да не стане най-лошото, да се източи водата, да се намали налягането в язовира, при евакуация какво – документите, лекарствата и тръгваш", коментира Здравко Плачков, жител на село Николово.

От общината са започнали източване на язовира. При необходимост ще бъдат евакуирани и съседните населени места Мартен и Сандрово, покрай които минава реката.

