Обявиха евакуация в Русенско заради напукана язовирна стена след проливните дъждове.

Хората в село Николово, които живеят близо до язовира и река Сараджийска, бяха предупредени за опасност от преливане, но до 17 часа повечето от тях не желаеха да напуснат домовете си.

Минути след като получават предупреждение от системата BG-Alert, жители на Николово решават да видят на място каква е ситуацията с язовира.

"Тръгне ли водата, просто няма спиране. Всичко което е тук в дерето долу - всичко ще е заминало", коментира Юлиян Киселов, жител на село Николово.

Сигналът за напуканата стена на язовира в Николово е подаден тази сутрин от местен жител.

"Вчера вечерта обикаляхме цялото село, река Сараджийска беше пълноводна отвсякъде, оглеждаме язовира, нямаше такова пропадане", посочва Златан Ванев, кмет на сeло Николово.

Снимка: Димитър Върбанов

Заради опасността кметът на Русе обяви частично бедствено положение за 24 часа. А хората от къщите в близост до язовира и реката трябва да напуснат домовете си.

"Теч през стената няма към момента. Има свличане на земни маси в посока Николово... Свличането е в големи обеми и се притесняват специалистите по отношение на натиска, защото в язовира има 1,1 млн куб метра вода", коментира кметът.

Спортната зала в Русе е подготвена да посрещне евакуирани жители

"Първо се молим да не стане най-лошото, да се източи водата, да се намали налягането в язовира, при евакуация какво – документите, лекарствата и тръгваш", коментира Здравко Плачков, жител на село Николово.

Снимка: Димитър Върбанов

От общината са започнали източване на язовира. При необходимост ще бъдат евакуирани и съседните населени места Мартен и Сандрово, покрай които минава реката.

