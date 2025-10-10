Движението в посока Русе по главния път между града и Бяла в участъка Волово – Обретеник е ограничено, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Причината е свличане на земна маса на пътното платно, уточниха от АПИ. За движещите се в посока Русе е въведен обходен маршрут по третокласния път Борово – Две могили.

За пътуващите в посока Бяла няма ограничение на движението. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, като почистването на земната маса ще се осъществи през светлата част на денонощието, съобщиха още от пътната агенция.

По-рано днес беше въведено ограничение за придвижване на камиони по моста над река Янтра между селата Долна Студена и Ботров заради затлачени по съоръжението дървета. Затворен е и пътят над дигата на язовира до русенското село Николово заради свличане, поради което има и частична евакуация на населеното място.

