Задълбочено разгледахме казуса и виждаме, че има пропуски в нормативната уредба. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов на брифинг в Министерския съвет (МС) по повод инцидента с парасейлинг в Несебър, при който загина осемгодишно дете. По-рано днес премиерът Росен Желязков обяви, че е възложил на министри и агенции да направят предложения за промени, свързани с тази дейност.

По думите на Караджов, когато парасейлинг, скачане с парашут, парапланери и други подобни дейности, се организират по търговски начин липсва ясна правна регламентация. Затова е възложена и задача на министрите на икономиката, спорта и туризма, както и на три агенции, да подготвят в спешен порядък текстове за нормативно законово уреждане на тези въпроси и да бъдат внесени в Народното събрание, обясни министърът.

По отношение на извършения от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ контрол на плавателния съд в Несебър не са открити пропуски, каза Караджов. В началото на сезона е извършена първоначална проверка на годността на плавателните средства. Последваща проверка е имало и на 16 юли, когато е проверено конкретното плавателното средство и водачът за изискуемите документи и за неговата правоспособност да управлява такава лодка, като нарушения не са открити, разясни министърът. „Проверен е и същият център за водни развлечения и също не са открити нарушения по линия на спазване на закона“, информира Караджов. На 17 юли с „Гранична полиция“ сме проверили и т.нар. канали за излизане и влизане на подобни плавателни средства, изобщо за организирането на подобни атракциони, там също не са открити нарушения, посочи още той.

От гледна точка на „Морска администрация“ са важни две неща – дали водното средство е годно за мореплаване и за каква дейност. Проверен е водачът, капитанът, който я придвижва, обясни Караджов на журналистически въпрос. Той отново спомена и проверката на периметъра във вода, в рамките на който се движи лодката. Само дотам се простират правомощията на „Морска администрация“. Оттам нататък колко е здрава сбруята, дали катарамите, карабинерите са достатъчно здрави да понесат съответните килограми на двама души - вече влиза в три агенции, „като възможности да бъдат добавени в нормативната база, за да бъде това една правно регламентира дейност“, защото се извършва по търговски начин, уточни Караджов.

„Министерският съвет ми е възложил официално да обявим процедурата за избор на нови оператори на железопътни пътнически превози. Целта на нашето правителство е да превърнем железопътния транспорт в гръбнак на обществения транспорт в страната. Секторът страда от десетилетия остро недофинансиране и липса на реформи", заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов след днешното заседание на Министерски съвет.

„За да постигнем това, както е записано и в Плана за възстановяване и развитие, трябва да проведем реформата в пътническите железопътни превози, като сроковете за това са до края на годината. Включването на частни оператори има потенциал да направи нашата железница атрактивна, устойчива и ефективна. Конкуренцията няма да бъде просто борба за субсидии, а състезание за по-добро обслужване на пътниците“, посочи още Гроздан Караджов.

До момента има издадени няколко железопътни лиценза, но все още няма реален оператор на пътнически железопътни услуги.

"В Плана за възстановяване и устойчивост сме записали ясно и точно, че при изготвянето на процедура за възлагане ще се премахнат всички потенциални пречки и ще се гарантира свободният достъп до пазара, включително чрез разделянето на договора на няколко обособени позиции с ограничено значение", продължи Караджов.

Следващата седмица ще се обяви конкурсната процедура. Достъп до нея ще имат всички лицензирани железопътни оператори от държавите в Европейския съюз.

Гроздан Караджов посочи, че до края на ноември очакват да бъдат подадени всички оферти.

„Сключването на договора, съгласно ангажиментите в Плана за възстановяване и устойчивост трябва да стане до средата на декември. Реалната дейност по влизането и функционирането на новите оператори ще започне от следващата година, като договорите ще бъдат с продължителност 12 години. Операторите ще имат достъп до подвижния състав, който държавата е закупила след 2009 година, като ще могат да го ползват безплатно. Собствеността върху него обаче остава единствено на държавата в лицето на Министерството на транспорта и съобщенията".

„От 1 януари 2028 година, съгласно договора, се въвеждат и много строги критерии по системата „бонус–малус“. Това означава, че онези оператори, които не предоставят достатъчно качествени условия, съответстващи на заложените в договора изисквания, ще бъдат санкционирани със сериозни глоби. В същото време, там, където качеството е по-високо от изискваното, ще се предоставят премии. По този начин ще стимулираме конкуренцията да постигне ясно поставените цели за по-добро ниво на общественото обслужване на пътниците в железопътния транспорт“, посочи още Караджов.

