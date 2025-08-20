Водолази ще издирват скъсаните колани от парашута на загиналото в Несебър дете. Предстои да се извърши и експертиза, която да установи дали това съоръжение е било технически изправно.

Съдът ще гледа утре мярката на тримата задържани за трагедията. Инцидентът повдигна и въпроса защо няма контрол върху водните атракциони.

Няма институция, която да следи безопасността на съоръжения като водни парашути, но има правила, които трябва да се спазват, обясняват юристи.

„Отговорност се носи пряка от лицето, което е предоставило услугата“, заяви адвокат Цветелина Колева.

Проблемът с контрола над водните атракции е от години и не е само по морето, а федерацията по водомоторни спортове има концепция, която отлежава осем години при различни правителства.

„Същите ги има на язовирите „Батак“ и „Искър“. Нашите членове и председатели на клубове редовно ни алармират за проблеми с безумно каране. Имаме капацитета и възможностите по места да се справим с тези неща“, каза Тодор Христов, председател на федерация „Водомоторни спортове“.

Правила има, твърди концесионерът на един от бургаските плажове.

„Като бъде инструктиран човек, той полага подписа си и когато сме убедениу че той е възприел товау което са му казалиу му се дава предпазната жилетка“, обясни концесионерът на плажа Крайморие Николай Димитров.

Липсата на ясен регламент не е основание институциите да бягат от отговорност, казва бившият съветник в министерството на туризма Лияна Панделиева.

„Изключително недостойно и грозно е опитът да бъде приписана на тази жена вина за инцидента, който се е случил. Това можеше да бъде всеки преди тях и всеки след тях“, каза тя.

Предстои изготвянето на съдебномедицинската експертиза за смъртта на 8-годишното дете.

