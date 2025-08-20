Водолази ще издирват скъсаните колани от парашута на загиналото в Несебър дете. Предстои да се извърши и експертиза, която да установи дали това съоръжение е било технически изправно.

Съдът ще гледа утре мярката на тримата задържани за трагедията. Инцидентът повдигна и въпроса защо няма контрол върху водните атракциони.

Майката на загиналото дете в Несебър: Първо се скъса единият колан, за стотни от секундата и вторият и той полетя

Няма институция, която да следи безопасността на съоръжения като водни парашути, но има правила, които трябва да се спазват, обясняват юристи.

„Отговорност се носи пряка от лицето, което е предоставило услугата“, заяви адвокат Цветелина Колева.

Проблемът с контрола над водните атракции е от години и не е само по морето, а федерацията по водомоторни спортове има концепция, която отлежава осем години при различни правителства.

Концесионер на плаж: С материята на коланите на атракционите се изработват и бронежилетки

„Същите ги има на язовирите „Батак“ и „Искър“. Нашите членове и председатели на клубове редовно ни алармират за проблеми с безумно каране. Имаме капацитета и възможностите по места да се справим с тези неща“, каза Тодор Христов, председател на федерация „Водомоторни спортове“.

Правила има, твърди концесионерът на един от бургаските плажове.

„Като бъде инструктиран човек, той полага подписа си и когато сме убедениу че той е възприел товау което са му казалиу му се дава предпазната жилетка“, обясни концесионерът на плажа Крайморие Николай Димитров.

Липсата на ясен регламент не е основание институциите да бягат от отговорност, казва бившият съветник в министерството на туризма Лияна Панделиева.

След фаталния инцидент с дете в Несебър: Кой носи отговорност и какво трябва да се промени?

„Изключително недостойно и грозно е опитът да бъде приписана на тази жена вина за инцидента, който се е случил. Това можеше да бъде всеки преди тях и всеки след тях“, каза тя.

Предстои изготвянето на съдебномедицинската експертиза за смъртта на 8-годишното дете.

