dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 13°
20 Облачно 12°
21 Разкъсана облачност 11°
22 Разкъсана облачност 10°
23 Разкъсана облачност 10°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време
България

„Задачите с думи да се обясняват повече“: Шестокласниците с препоръки към министъра на образованието

От МОН се ангажират да променят учебните програми заради слаби резултати на изпита по математика в 6. клас

Мария Георгиева

Публикувано в  19:34 ч. 13.10.2025 г.

3,42 – това е средната оценка на изпита по математика за учениците от 6. клас, който се проведе в началото на месеца. Анализът показва редица дефицити, за които са нужни промени в учебните програми и учебния план, за да се освободи повече време за упражнения. Това отчитат от Министерството на образованието.

Най-добре на изпита са се справили децата от София и Смолян, а с най-ниски резултати са в Сливен и Видин. От обхванатите от изпита близо 48 хил. ученици – 689 са постигнали максимален резултат от 20 точки.

Снимка: bTV

Онлайн проучването показва, че децата се справят добре с четене и тълкуване на данни от таблици и кръгови диаграми. Срещат трудности при работа с проценти, обикновени и десетични дроби, при прилагане на формули и изчисляване на лица на фигури.

Красимир Вълчев: Средната оценка на изпита по математика за 6. клас е среден 3.42

В час по математика децата от Хасково в 6. клас днес събират и изваждат рационални числа. Яница Атанасова признава, че ги разбира и са ѝ лесни. Дамла Фикрет обаче се затруднява със задачите по геометрия.

Тестът по математика за всички шестокласници показва пропуски тъкмо в практическите и геометричните задачи,  каза и министърът на образованието Красимир Вълчев.

Снимка: bTV

„Случва се това, че учебните програми са много стръмни, материалът става далеч по-труден и учениците натрупват дефицити и се демотивират от математиката“, каза ресорният министър.

Според учителката Маргарита Кирева – часовете са достатъчно, но упражненията – не. Родителят на шестокласник Нора Беджева смята, че задачите в учебника трябва да са част от реалния живот.

Предмет „Добродетели и религии“ в училищата ще има

„Не могат да разберат връзката, кога да използват формулите. Елементарен експеримент сме правили още като беше в 4. клас, колко плочки ще ни трябват за този коридор – затрудни  се, че  трябва да стигне до извода, че трябва да например лицето на коридора, обясни Нора.

Децата имат своите препоръки към министъра – задачите с думи да се обясняват повече и на по-достъпен език.

Снимка: bTV

От Министерството на образованието се ангажират да променят учебните програми, за да има повече упражнения и прилагане на наученото в практиката.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Красимир Вълчев: Средната оценка на изпита по математика за 6. клас е среден 3.42

Красимир Вълчев: Средната оценка на изпита по математика за 6. клас е среден 3.42
Кремъл предупреди Запада за "драматичен момент" на ескалация на войната в Украйна

Кремъл предупреди Запада за "драматичен момент" на ескалация на войната в Украйна
НА ЖИВО: „Хамас“ обяви имената на четирима загинали заложници, които връща на Израел

НА ЖИВО: „Хамас“ обяви имената на четирима загинали заложници, които връща на Израел
Богомолци и туристи са били шокирани от позорна проява в базиликата "Свети Петър" посред бял ден

Богомолци и туристи са били шокирани от позорна проява в базиликата "Свети Петър" посред бял ден
След напрегнатите избори в Пазарджик активността е 35%

След напрегнатите избори в Пазарджик активността е 35%
Тази сутрин
Снимка: Велева: Какво толкова има в Пазарджик? Залогът е много голям. Лозанов: „ДПС-Ново начало“ иска да направи голям обрат в нас
Велева: Какво толкова има в Пазарджик? Залогът е много голям. Лозанов: „ДПС-Ново начало“ иска да направи голям обрат в нас
Снимка: Kъде са 55 милиона лева за магистрала "Хемус"? Прокурор Ивайло Занев разказа за схемата пред bTV
Kъде са 55 милиона лева за магистрала "Хемус"? Прокурор Ивайло Занев разказа за схемата пред bTV
Снимка: Керемедчиев за връщането на заложниците от „Хамас“: Исторически момент, но предстои дълъг мирен процес
Керемедчиев за връщането на заложниците от „Хамас“: Исторически момент, но предстои дълъг мирен процес
Лице в лице
Снимка: Националната сигурност: Заплахите и ролята на разузнаването
Националната сигурност: Заплахите и ролята на разузнаването
Снимка: Върховенството на закона
Върховенството на закона
Снимка: Крум Зарков и Димо Гяуров са гости в "Лице в лице"
Крум Зарков и Димо Гяуров са гости в "Лице в лице"
Тази събота и неделя
Снимка: Жените в бизнеса
Жените в бизнеса
Снимка: Не без дъщеря ми
Не без дъщеря ми
Снимка: Асен Блатечки и Мариана Миланова са "Необвързани"
Асен Блатечки и Мариана Миланова са "Необвързани"
120 минути
Снимка: В главната роля: Папи Ханс
В главната роля: Папи Ханс
Снимка: Време за отговори: Васил Терзиев
Време за отговори: Васил Терзиев
Снимка: Войната за боклука
Войната за боклука