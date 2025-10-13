„Задачите с думи да се обясняват повече“: Шестокласниците с препоръки към министъра на образованието

3,42 – това е средната оценка на изпита по математика за учениците от 6. клас, който се проведе в началото на месеца. Анализът показва редица дефицити, за които са нужни промени в учебните програми и учебния план, за да се освободи повече време за упражнения. Това отчитат от Министерството на образованието.

Най-добре на изпита са се справили децата от София и Смолян, а с най-ниски резултати са в Сливен и Видин. От обхванатите от изпита близо 48 хил. ученици – 689 са постигнали максимален резултат от 20 точки.

Снимка: bTV

Онлайн проучването показва, че децата се справят добре с четене и тълкуване на данни от таблици и кръгови диаграми. Срещат трудности при работа с проценти, обикновени и десетични дроби, при прилагане на формули и изчисляване на лица на фигури.

В час по математика децата от Хасково в 6. клас днес събират и изваждат рационални числа. Яница Атанасова признава, че ги разбира и са ѝ лесни. Дамла Фикрет обаче се затруднява със задачите по геометрия.

Тестът по математика за всички шестокласници показва пропуски тъкмо в практическите и геометричните задачи, каза и министърът на образованието Красимир Вълчев.

Снимка: bTV

„Случва се това, че учебните програми са много стръмни, материалът става далеч по-труден и учениците натрупват дефицити и се демотивират от математиката“, каза ресорният министър.

Според учителката Маргарита Кирева – часовете са достатъчно, но упражненията – не. Родителят на шестокласник Нора Беджева смята, че задачите в учебника трябва да са част от реалния живот.

„Не могат да разберат връзката, кога да използват формулите. Елементарен експеримент сме правили още като беше в 4. клас, колко плочки ще ни трябват за този коридор – затрудни се, че трябва да стигне до извода, че трябва да например лицето на коридора, обясни Нора.



Децата имат своите препоръки към министъра – задачите с думи да се обясняват повече и на по-достъпен език.

Снимка: bTV

От Министерството на образованието се ангажират да променят учебните програми, за да има повече упражнения и прилагане на наученото в практиката.

