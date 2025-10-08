Предмет „Добродетели и религии“ в училищата ще има. Това решиха депутатите.

Новите часове няма да влязат в програмата от следващата учебна година и няма да има оценка по предмета.

Уверението на министъра на образованието Красимир Вълчев е, че никой ученик няма да учи религия против волята си.

Целта на предмета е да възпитава добродетелни качества в подрастващите, уточнява още министърът.

Какво ще включват часовете?

Учебното съдържание ще бъде насочено към:

основни морални принципи и универсални ценности;

представяне на различните религии по света – исторически и културен контекст;

развиване на умения за толерантност, диалог и уважение към различни гледни точки;

обсъждане на примери от ежедневието, които поставят етични и морални въпроси.

Министерството увери, че няма да има вероизповедни практики в клас, а подходът ще бъде образователен, а не конфесионален.

Идеята предизвика широк дебат. Част от обществото я приема като крачка към възстановяване на ценностното възпитание, а други изразяват опасения от навлизане на религиозни теми в държавното образование.

Министерството увери, че ще има широко обществено обсъждане преди окончателното оформяне на съдържанието и начина на преподаване.

