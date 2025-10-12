„Средната оценка на изпита по математика за 6. клас, който се проведе на 3-и октомври, е среден 3.42. Целта е диагностика, оценките се записват в дневника по преценка на учителя и по желание на ученика. Основният проблем е с математика, физика, химия. Нашите ученици се справят добре до 4-и клас. След това те натрупват дефицити и се демотивират“.

Това каза в предаването „Защо, г-н министър?“ министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

„Учениците се справят трудно с практическите задачи, както и с геометричните. Изготвили сме списък от мерки – базовото е учебните програми, практически задачи, използване на часове за разширена подготовка по математика“, посочи още той. 

В навечерието на първия учебен ден: Нито едно дете няма да бъде принудено да изучава

По думите на министъра ако родителите, които сега оспорват в съда промените в НВО по математика след 7-и клас спечелят, изпитът ще се проведе с повече практически задачи, без да се включват природните науки.

Забраната за телефони в училище

„Телефоните и продължителното стоене пред екраните имат зловредно въздействие. Все повече страни започват да ограничават и социалните мрежи – Австралия ограничи, този разговор се води и във Франция. Аз бих инициирал един такъв дебат, въпреки че малко излиза извън тясната ми секторна компетентност. Имаме достатъчно данни, че има зловредно въздействие – те пречат на образуването на префронталната част на мозъка, която е свързана с най-важните умения като концентрация, критично мислене, планиране. Тя се развива до 20-25 години тази част на мозъка и според изследвания вредите са 5 пъти по-големи, отколкото при алкохолизъм“, коментира министър Вълчев. 

Без мобилни телефони в часовете: Какво предстои - тотална забрана или ползване само в междучасията?

По думите му времето, прекарано пред екраните може да се използва за развиването на много други умения.

„Сред 89 държави нашите ученици са едни от тези, които  прекарват най-много време пред екраните, на второ място сме, но по процент на разсейване, сме на първо. Видеосъдържанието има най-вредно въздействие при децата, има и елемент на пристрастяване“, каза още образователният министър.

По думите му в 830 училища от общо 2300 са изцяло ограничени телефоните, това са 35%, а в останалите са ограничени за една част от учениците. Всяко училище е намерило модела за съхранение на устройствата.

Предметът „Добродетели и религии“

Имаше внушения, че ще се учи задължително. Тази седмица отново ги чухме. Нито едно дете няма да учи Религия против волята му. Предметът ще се преподава от педагогически специалисти, това е час по възпитание в добро. Ако има елементи на религия, те ще са изцяло в опознавателен план.

По думите му предметът „Добродетели и религии“ ще са изучава най-рано в училище от по-следващата учебна година  - 2027/2028.

Образователният министър посочи още, че ще има увеличение на учителските заплати през 2026 г., но все още не са ясни параметрите на това увеличение.

