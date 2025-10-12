„Средната оценка на изпита по математика за 6. клас, който се проведе на 3-и октомври, е среден 3.42. Целта е диагностика, оценките се записват в дневника по преценка на учителя и по желание на ученика. Основният проблем е с математика, физика, химия. Нашите ученици се справят добре до 4-и клас. След това те натрупват дефицити и се демотивират“.

Това каза в предаването „Защо, г-н министър?“ министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

„Учениците се справят трудно с практическите задачи, както и с геометричните. Изготвили сме списък от мерки – базовото е учебните програми, практически задачи, използване на часове за разширена подготовка по математика“, посочи още той.

По думите на министъра ако родителите, които сега оспорват в съда промените в НВО по математика след 7-и клас спечелят, изпитът ще се проведе с повече практически задачи, без да се включват природните науки.

Забраната за телефони в училище

„Телефоните и продължителното стоене пред екраните имат зловредно въздействие. Все повече страни започват да ограничават и социалните мрежи – Австралия ограничи, този разговор се води и във Франция. Аз бих инициирал един такъв дебат, въпреки че малко излиза извън тясната ми секторна компетентност. Имаме достатъчно данни, че има зловредно въздействие – те пречат на образуването на префронталната част на мозъка, която е свързана с най-важните умения като концентрация, критично мислене, планиране. Тя се развива до 20-25 години тази част на мозъка и според изследвания вредите са 5 пъти по-големи, отколкото при алкохолизъм“, коментира министър Вълчев.

По думите му времето, прекарано пред екраните може да се използва за развиването на много други умения.

„Сред 89 държави нашите ученици са едни от тези, които прекарват най-много време пред екраните, на второ място сме, но по процент на разсейване, сме на първо. Видеосъдържанието има най-вредно въздействие при децата, има и елемент на пристрастяване“, каза още образователният министър.

По думите му в 830 училища от общо 2300 са изцяло ограничени телефоните, това са 35%, а в останалите са ограничени за една част от учениците. Всяко училище е намерило модела за съхранение на устройствата.

Предметът „Добродетели и религии“

Имаше внушения, че ще се учи задължително. Тази седмица отново ги чухме. Нито едно дете няма да учи Религия против волята му. Предметът ще се преподава от педагогически специалисти, това е час по възпитание в добро. Ако има елементи на религия, те ще са изцяло в опознавателен план.

По думите му предметът „Добродетели и религии“ ще са изучава най-рано в училище от по-следващата учебна година - 2027/2028.

Образователният министър посочи още, че ще има увеличение на учителските заплати през 2026 г., но все още не са ясни параметрите на това увеличение.

