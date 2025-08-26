„Изследвали сме Италия, Франция, Нидерландия, Белгия, Унгария, Словакия, Гърция, Литва, Испания, отчасти и Великобритания. Повишена концентрация, дисциплина, по-добри социални умения и общуване, включително и по-добър успех. Като математик, ако го загубя за три минути вниманието на ученика, край.“

Това каза председателят на Сдружението на директорите в системата на средното образование Асен Александров във връзка с положителните ефекти от забраната на телефоните в училищата.

„Учителите в Нидерландия докладват, че учениците внимават повече в час. Изследване на Обединеното кралство показва по-висок академичен успех. Данни от ОИСР също потвърждават, че телефонните забрани намаляват разсейването. Например, в Англия, техният инспекторат, който е най-строгият инспекторат в света, казва, че два пъти по-често училищата без телефони получават отлична оценка от инспектората“, добави той.

По думите му мярката ще намали рисковото поведение и кибертормоза, който често се случва в час, и ще насърчи социалните умения за общуване.

За спазването на забраната най-вероятно ще отговаря училищното ръководство, каза Александров.

„Забраната е ясна. Но нали за това са учителите? За това е ръководството на училището – да поговори, да види каква е ситуацията. Да види дали е за пръв път, дали е за 55-и път. И тогава, в зависимост от ситуацията, ще се поговори с психолога. Ще се поговори с родителите. Във всеки случай България не е страната, в която да могат да се случат големи глоби, както е в Германия и Гърция или пък строги санкции, както е във Великобритания, например“, добави той.

По думите му предложението е широко подкрепяно от родителите, а първите резултати стават явни след няколко месеца.

