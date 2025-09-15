Общo 2300 училища в страната отвориха врати.

Хиляди учители, родители и деца дадоха начало на новата учебна година. През целия ден имаше много тържества, песни и танци. новата учебна година започва с повече млади учители. От 95 хиляди - 20% са на възраст под 35 години, обясни премиерът Желязков.

С вълнение, усмивки и тържества започна учебната година в цялата страна.

„Да научим таблицата, да пишем, трудни думи, да четем и говорим“, коментира дете.

Образователният министър даде начало на учебната година от столичното 119-о училище. Той посочи част от предизвикателствата в системата - мотивацията и функционалната грамотност и пожела на учениците.

„Да бъдат преди всичко любознателни – най-малките най-вече. А големите да учат не само заради оценките, а за да развият интелигентност, да бъдат знаещи и можещи хора“, посочи Красимир Вълчев, министър на образованието и науката.

Знание, здраве и игри пожела премиерът от 83-о училище.

„В днешния ден няма човек, който да не помни и да не прекрачва училищния праг с трепет. Всичко това е за тези деца, в които са ни всичките надежди, за които всички казваме, че са смисълът на нашия живот. Честит първи учебен ден!“, коментира премиерът Росен Желязков.

Държавният глава откри учебната година в столичното 112-о училище.

„Пожелавам ви здраве, устрем и успех по светлия път към знанието. Борете се за вашите мечти. Не се огъвайте пред предизвикателствата, а ги използвайте като трамплин. Бъдете достойни да градите вашето бъдеще. На добър час, скъпи ученици“, заяви Румен Радев.

С прекрачването на училищния праг, най-малките получиха първия си буквар.

