17 септември ще бъде присъствен, а дали ще бъде учебен, или неучебен ден е решение на педагогическия съвет на всяка едно училище.

Това заяви пред журналисти кметът на Столична община Васил Терзиев в отговор на въпроса 17 септември, когато отбелязваме Деня на София, ще бъде ли неучебен ден, след като всяка година учители и родители се оказват изненадани в последния момент от решението, предаде БГНЕС.

„Това е, което преценихме за най-удачно през тази година“, каза Терзиев и посочи, че от 95 СУ „Проф. Иван Шишманов“ са решили да бъде присъствен неучебен ден.

