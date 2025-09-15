Пловдивски учители от Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника станаха хит в социалните мрежи на прага на новата учебна година.

Те заснеха клип, в който пеят, гребат с кану и тичат на стадион, за да направят завръщането на децата в класните стаи по-лесно.

Облечена с носия и пеейки народна песен – в тази нова роля учителят по български език и литература Теодора Димитрова-Симеонова успя да изненада учениците си.

"Да покажем, че ние също сме хора, имаме различно амплоа от това, което учениците са свикнали да виждат", споделя тя.

Теодора Димитрова-Симеонова

Балансирайки в кану в Гребната база, учителят по физическо възпитание Васил Аргиров напомня шеговито на учениците ,че е време да забравят за късното ставане.

"Показахме и нашата по-добра страна от живота", казва той.

А младият учител по топлотехника Мартин Василев, за когото леката атетика е страст, спринтира на стадиона.

"Един бивш ученик ми изпрати клипа и ми писа - "Звезда ли познавам", разказва Мартин.

Мартин Василев

Ръководството на гимназията казва,че иска да е в крак с учениците, почти пристрастени към социалните мрежи. Затова с клип им казва, че ги чакат в клас.

"Поканих най-строгите, но най-любящи учители, да споделят по какъв начин са заредени с нови сили за нашите ученици", коментира инж. Людмила Ганчева, директор на ПГХТТ-Пловдив.

Учителите обещават още изненади.

