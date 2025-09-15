На училище с музика: Училищен бенд открива новата учебна година във Велико Търново

Във Велико Търново учебната година е открита от "Джуниър бенд" - изключително талантливи деца. Те свирят на първия учебен в училище СОУ "Емилиян Станев" - най-голямото училище в област Велико Търново.

Днес цяла България празнува и прилича на национален празник, но той е много личен, защото се вълнуват всички учители и родители, и децата. Нашето училище е изключително пъстро и многообразно, защото имаме художници, музиканти, изучаване на езици, ученици, които се занимават с хореография, но за мен е особена гордост, защото в последните 3 години училището тенденциозно постига много високи резултати и тази година имаме двама ученици с национални дипломи, които завършиха професия "графичен дизайн" - Рая Йорданова и Василена Василева, които след малко ще поздравя и наградя лично", каза пред камерата на bTV Дияна Добрева, новата директорка на училището.

"Джуниър Бенд започва в пълен състав. Много от децата от бенда, завършили училището, вече свирят и в други оркестри", каза Йордан Цветанов, ръководител и диригент - "Колко сте подготвени, толкова и ще получите" бе посланието на диригента.